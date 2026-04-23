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El Manchester City mantiene «conversaciones positivas» para que Enzo Maresca sustituya a Pep Guardiola como entrenador este verano
El City designa al sucesor de Guardiola
Según The Guardian, el City ya prepara la era pos-Guardiola y considera a Maresca como candidato principal. El club ha mantenido «conversaciones positivas» sobre el técnico italiano ante la posibilidad de que Guardiola se vaya este verano.
Aunque confían en que el catalán cumpla su contrato hasta 2027, no quieren riesgos. El club busca evitar la inestabilidad que otros grandes han sufrido tras la marcha de un técnico referente y prefiere preparar con tiempo un plan de sucesión a largo plazo.
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El vínculo con Maresca
Maresca es muy conocido en la directiva del Manchester City. Fue prestigioso entrenador del equipo sub-23 antes de ascender al primer equipo. Finalmente, fue el segundo de Guardiola en la histórica temporada 2022-23, cuando el club logró el triplete.
El éxito de Maresca en el Chelsea
Tras llevar al Leicester al título de la Championship en 2024 en su primera experiencia como entrenador principal, Maresca sustituyó a Mauricio Pochettino en el Chelsea, donde disfrutó de una temporada de debut repleta de títulos. En su primer año logró la clasificación para la Liga de Campeones y ganó la Liga de Conferencias y el Mundial de Clubes, aunque su segunda campaña acabó de forma abrupta en enero. A pesar de ello, sigue teniendo gran prestigio en la plantilla: Enzo Fernández y Marc Cucurella han elogiado recientemente sus métodos.
Según The Guardian, ficharlo podría ser complejo: aún le quedan tres años y medio de contrato con el Chelsea, más una posible prórroga de un año.
- AFP
El futuro incierto de Guardiola
Estas conversaciones llegan en medio de la incertidumbre sobre los planes de Guardiola. El exentrenador del Barcelona y el Bayern de Múnich lleva casi una década en Mánchester, donde ha conquistado 18 títulos, incluidos seis Premier League y una Champions League. A pesar de las especulaciones sobre su futuro, su concentración no flaquea: el City lidera la Premier por diferencia de goles sobre el Arsenal, a falta de cinco jornadas, y este fin de semana disputa la semifinal de la FA Cup ante el Southampton. Aunque Guardiola suele afirmar que es feliz en el club, también ha insinuado que busca un nuevo reto, quizá en el ámbito internacional.