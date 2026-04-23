El Manchester City mantiene «conversaciones positivas» para que Enzo Maresca sustituya a Pep Guardiola como entrenador este verano

Según The Guardian, el City ya prepara la era pos-Guardiola y considera a Maresca como candidato principal. El club ha mantenido «conversaciones positivas» sobre el técnico italiano ante la posibilidad de que Guardiola se vaya este verano.

Aunque confían en que el catalán cumpla su contrato hasta 2027, no quieren riesgos. El club busca evitar la inestabilidad que otros grandes han sufrido tras la marcha de un técnico referente y prefiere preparar con tiempo un plan de sucesión a largo plazo.



