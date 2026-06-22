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El Manchester City llega a un acuerdo con el Chelsea por Enzo Maresca por 17 millones de libras, mientras el entrenador italiano se prepara para suceder a Pep Guardiola
La búsqueda de un nuevo entrenador por parte del City llega a su fin
Tras confirmarse la marcha de Guardiola, el City se apresuró a fichar a Maresca, quien ya conoce a la perfección el funcionamiento interno del club. Maresca trabajó anteriormente como segundo de Guardiola durante la histórica temporada 2022-23, en la que el equipo logró el triplete, lo que le convierte en el heredero natural del trono.
Aunque su regreso al Etihad Stadium se ha retrasado por trámites legales, todo indica que ya está un paso más cerca de concretarse.
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Los detalles financieros del acuerdo con el Chelsea
Aunque Maresca dejó el Chelsea el 1 de enero, aún estaba vinculado al club londinense por contrato. Esto obligó a largas negociaciones entre ambos gigantes de la Premier. Tras varias rondas, se alcanzó un acuerdo: el campeón aceptó un importante paquete económico para resolver la situación.
Según Sky, el City pagará al Chelsea unos 17 millones de libras para liberar al técnico de 46 años, que ya puede asumir sus funciones en el Etihad.
Para el Chelsea, el dinero supone un impulso financiero en su intento por dejar atrás una etapa tumultuosa en el banquillo.
La trayectoria de Maresca en el mundo del entrenamiento
El regreso de Maresca a Mánchester ha sido rápido y llamativo. Tras ser el segundo de Guardiola, dio sus primeros pasos como entrenador principal en el Leicester City y devolvió a los Foxes a la Premier League en su primer intento.
Este éxito le llevó a Stamford Bridge en el verano de 2024, donde mostró su perspicacia táctica.
A pesar de su salida del Chelsea a principios de año por desacuerdos en la gestión, su prestigio se mantuvo intacto. En Londres ganó la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.
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¿Y ahora qué pasa?
Tras el acuerdo entre los clubes, los trámites finales se completarán en los próximos días. Maresca viajará pronto a Manchester para firmar su nuevo contrato de tres años, que lo mantendrá en el cargo hasta 2029. Este compromiso a largo plazo refleja la confianza del club en su capacidad para mantener el dominio en Inglaterra y Europa.
Firmará un contrato de tres años que lo mantendrá al frente del equipo hasta 2029. Dejar atrás la sombra de Guardiola y asumir el protagonismo supone un desafío mayúsculo.