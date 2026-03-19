El Manchester City lidera la puja por Elliott Anderson, valorado en 80 millones de libras, por delante del Manchester United, mientras la estrella del Nottingham Forest se prepara para un gran fichaje este verano

Se espera que el Nottingham Forest pida por Anderson, que ha disputado 39 partidos en todas las competiciones esta temporada, en las que ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias, una cantidad de al menos 80 millones de libras (107,5 millones de dólares). A pesar de las dificultades del Forest, que ocupa el puesto 17 —y solo se mantiene fuera de la zona de descenso por diferencia de goles—, la energía de Anderson es justo lo que necesita el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola busca reconstruirse este verano tras una campaña mediocre, tras quedar eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final contra el Real Madrid y quedar a nueve puntos del líder, el Arsenal, en la lucha por la Premier League.

Esta vulnerabilidad quedó patente ante el Madrid, donde Bernardo Silva y Rodri carecieron de apoyo al no ser titular Nico O’Reilly. El fichaje de Anderson no solo resolvería este problema táctico inmediato, sino que también serviría como piedra angular para la necesaria renovación de la plantilla del City.