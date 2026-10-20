Además del interés del club de Mánchester, el Chelsea, rival en Inglaterra, lleva tiempo interesado en el atacante y estaba dispuesto a pagar una cantidad similar el pasado invierno.

El Paris Saint-Germain también preguntó por el adolescente el pasado verano a través de Sebastian Kehl, exdirector deportivo del Dortmund, aunque no se concretó ningún acuerdo.

Fichado de la cantera de LA Galaxy en 2024, el atacante ya ha disputado partidos y ha marcado con la selección absoluta de Estados Unidos, pero sigue pasando la mayor parte del tiempo con el equipo reserva o en el banquillo.