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El Manchester City intensifica sus esfuerzos por fichar a Mathis Albert, la sensación estadounidense de 17 años, mientras el Dortmund lucha por retener al extremo
Un equipo de la Premier League encabeza la carrera
Según TEAMtalk, el City encabeza la carrera por fichar al talentoso extremo izquierdo, pese a los firmes esfuerzos del club alemán por retenerlo. El conjunto del Etihad presentó una oferta formal el verano pasado y estaba dispuesto a pagar entre 15 y 20 millones de euros (16,8 millones de libras) por la antigua promesa de la cantera de LA Galaxy. La falta de minutos en el primer equipo esta temporada ha llevado a ojeadores de toda Europa a seguir de cerca su situación.
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Los grandes de Europa rivalizan con los pretendientes del Etihad
Además del interés del club de Mánchester, el Chelsea, rival en Inglaterra, lleva tiempo interesado en el atacante y estaba dispuesto a pagar una cantidad similar el pasado invierno.
El Paris Saint-Germain también preguntó por el adolescente el pasado verano a través de Sebastian Kehl, exdirector deportivo del Dortmund, aunque no se concretó ningún acuerdo.
Fichado de la cantera de LA Galaxy en 2024, el atacante ya ha disputado partidos y ha marcado con la selección absoluta de Estados Unidos, pero sigue pasando la mayor parte del tiempo con el equipo reserva o en el banquillo.
Un club alemán se resiste a las consultas sobre una cesión
Pese al deseo del jugador de tener minutos con regularidad en el primer equipo, el Borussia Dortmund ha rechazado todos los acercamientos, incluidas las consultas sobre una cesión. El entrenador Niko Kovac ha asegurado públicamente que el joven dispondrá de más minutos a medida que avance la temporada, mientras el club negocia activamente la renovación de su contrato, que vence en junio de 2027.
Mientras tanto, la normativa de la Premier League impide al Manchester City y al Chelsea ficharlo de forma permanente antes de que cumpla 18 años en mayo. Además, el interés del City depende del resultado de su recurso tras haber sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos por incumplimiento del juego limpio financiero correspondientes al periodo 2009–2018, que podrían acarrear una prohibición de fichar.
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La cuenta atrás del contrato aumenta la presión de cara al invierno
La determinación del Dortmund de retener a su jugador más preciado se verá cada vez más puesta a prueba en los próximos meses si no mejora el tiempo de juego que tiene a las órdenes de Kovac. Se espera que otros clubes interesados aumenten la presión de cara al mercado de enero y al próximo verano, a medida que se acerque el vencimiento de su contrato. Por ahora, el conjunto de la Bundesliga sigue centrado en asegurar su continuidad mientras la élite europea espera el momento de actuar.
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