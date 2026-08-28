El Manchester City se ha metido en la frenética carrera para fichar a Alvarez procedente del Atlético de Madrid, lo que podría alterar un gigantesco traspaso en la Premier League. Según Marca, el club inglés ha realizado las primeras consultas por un sensacional regreso del delantero en calidad de cedido.

Alvarez dejó Mánchester hace dos años en un traspaso de 82 millones de libras al club de la capital española, pero ahora afronta un futuro incierto

El Arsenal ha mostrado un fuerte interés y, según las informaciones, está dispuesto a autorizar una operación de hasta 150 millones de euros (130 millones de libras) para llevar al jugador de 26 años al Emirates Stadium.

Sin embargo, el City ahora está explorando activamente sus propias opciones para hacerse con el atacante antes de que se cierre el mercado de fichajes.