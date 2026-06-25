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Elliot Anderson England 2026Getty
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

El Manchester City ha acordado con el Nottingham Forest el traspaso de Elliot Anderson por 116 millones de libras. El jugador inglés se someterá pronto al reconocimiento médico

Fichajes
E. Anderson
Manchester City
Nottingham Forest
Premier League

El Manchester City ha acordado fichar al centrocampista Elliot Anderson al Nottingham Forest por 116 millones de libras (153 millones de dólares), poniendo fin a una negociación de tres meses. El jugador se someterá a un reconocimiento médico en Estados Unidos, donde se encuentra con la selección inglesa para el Mundial.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se ha llegado a un acuerdo con Forest

    Según Fabrizio Romano, el traspaso costará 116 millones de libras, sin complementos. Forest rechazó varias ofertas del Etihad este verano, pero ahora hay acuerdo y Anderson ya puede hacerse el reconocimiento médico en Estados Unidos.


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  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Llega el primer fichaje de Maresca

    El fichaje de Anderson es clave mientras el City se prepara para la era pos-Guardiola bajo Enzo Maresca. Su intenso trabajo, cobertura defensiva y proyecciones ofensivas lo convierten en el compañero ideal a largo plazo para Rodri. Además, su llegada cubre de inmediato el vacío dejado en el centro del campo tras la salida de Bernardo Silva al Real Madrid.

  • El Manchester City batirá el récord del club

    Perder a su estrella duele al Forest, pero la venta bate récords para un jugador fichado al Newcastle por mucho menos. Su archirrival, el Manchester United, abandonó la puja al inicio del mercado, desanimado por la valoración inflexible del Forest. El City, sin embargo, no se amedrentó y ahora está a punto de batir el récord del club de 100 millones de libras que pagó por Jack Grealish al Aston Villa en 2021.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro a Anderson?

    La prioridad de Anderson sigue siendo cumplir con sus obligaciones con la selección de Inglaterra en el Mundial. Fue titular en los dos primeros partidos, contra Croacia y Ghana, y se espera que mantenga su puesto para el encuentro del sábado contra Panamá, en el que Inglaterra buscará la victoria para asegurarse el primer puesto del Grupo L.