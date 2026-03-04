El Manchester City ha acertado de pleno en sus fichajes de enero: Antoine Semenyo y Marc Guehi están demostrando ser incorporaciones perfectas para impulsar la lucha por el título de la Premier League

Si Semenyo ha solucionado un problema importante para el City al aportar una dimensión adicional al ataque, Guehi ha resuelto el problema que amenazaba con arruinar toda la temporada.

La doble baja de Josko Gvardiol y Rubén Dias contra el Chelsea a principios de enero dejó al City sin defensas experimentados, ya que John Stones se había lesionado en diciembre en medio de sus problemas físicos desde la temporada 2022-23, en la que el equipo ganó el triplete.

Esa crisis de lesiones llevó al City a recuperar apresuradamente a Max Alleyne, de 20 años, de su cesión en el Watford y a lanzarlo a la piscina contra el Brighton. Formó pareja con Abdukodir Khusanov, de 21 años en ese momento y con una experiencia limitada en la Premier League, ya que había entrado y salido del equipo desde su llegada en enero de 2025. Los resultados fueron, como era de esperar, terribles: el City empató con el Brighton, perdió 2-0 ante el United y fue arrollado por el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones.

Guehi, que fue fichado del Crystal Palace por solo 20 millones de libras el día antes de la sorprendente derrota a manos de los novatos noruegos, llegó en el momento perfecto. Tuvo un debut impecable contra el Wolves y estuvo brillante contra el Liverpool en el primer partido del City en Anfield ante los aficionados en 23 años. La experiencia y la anticipación de Guehi fueron un regalo para el muy agresivo y talentoso, pero aún inexperto, Khusanov en esos primeros partidos, y ahora tiene un compañero al mismo nivel que él en Dias, con la pareja combinándose de manera muy eficaz para proteger la ventaja del City en Elland Road.

«Los dos centrales, Rubén Dias y Marc Guehi, estuvieron excelentes», dijo el ex capitán de Gales Ashley Williams en Match of the Day. «El Leeds lo dio todo y estos dos le plantaron cara. Este podría ser el comienzo de una de las grandes parejas de centrales de la Premier League si consiguen mantenerlos en el campo el resto de esta temporada y la próxima».