El Manchester City ha acertado de pleno en sus fichajes de enero: Antoine Semenyo y Marc Guehi están demostrando ser incorporaciones perfectas para impulsar la lucha por el título de la Premier League

Semenyo y Guehi podrían haber sido objetivos de fichaje obvios, dados sus respectivos historiales en la Premier League, pero el City aún así tuvo que esforzarse mucho para cerrar ambos acuerdos en medio de la feroz competencia de sus rivales.
El Liverpool, el Manchester United y el Tottenham se fijaron en Semenyo, y Rubén Amorim llegó incluso a llamar por teléfono al exdelantero del Bournemouth para disipar sus dudas sobre la posibilidad de que lo utilizaran como lateral si fichaba por el Old Trafford. El Liverpool, por su parte, estuvo a punto de fichar a Guehi en agosto, hasta tal punto que el jugador se encontraba en medio de las pruebas médicas, tumbado en una máquina de escáner, cuando el Crystal Palace canceló el acuerdo, casi literalmente.
Aun así, ambos jugadores han roto la tendencia de la mayoría de los recién llegados al City, que suelen necesitar un periodo de adaptación antes de empezar a rendir al máximo con los métodos de Guardiola. Sin embargo, Semenyo y Guehi se lanzaron directamente a la piscina y están avanzando a toda velocidad hacia la meta, con sus nuevos compañeros de equipo siguiéndoles la estela.