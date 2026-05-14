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El Manchester City ganó la FA Youth Cup gracias a un gol de Reigan Heskey en los últimos minutos de la final contra el Manchester United, con Pep Guardiola y Michael Carrick como testigos
Heskey pone la guinda al pastel
En un partido de alto nivel, Reigan Heskey marcó el gol decisivo en el minuto 87. El extremo izquierdo se adentró por la banda y batió a Cameron Byrne-Hughes con un remate preciso, dando el título a Oliver Reiss. El tanto llegó justo antes de la prórroga y permitió a la afición celeste celebrar el trofeo.
Es el quinto título de la FA Youth Cup para la Academia del Manchester City. Tras los títulos de 1986, 2008, 2020 y 2024, este nuevo triunfo ante sus vecinos reafirma el talento que se forja en la City Football Academy. Con Pep Guardiola y Michael Carrick en la grada, el futuro del derbi de Mánchester está en buenas manos.
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Impresionante inicio de la Samba
La final fue muy igualada desde el inicio. A los 40 minutos, el City abrió el marcador: Floyd Samba lanzó un tiro libre desde 23 metros y lo colocó en la escuadra derecha. El gol del joven de 17 años premió el dominio local iniciado por Dante Headley y Teddie Lamb.
Sin embargo, la ventaja duró poco: apenas dos minutos después, el United igualó mediante un cabezazo de Godwill Kukonki tras centro de Jim Thwaites. Así, el marcador quedó 1-1 al descanso, prometiendo una segunda parte intensa.
Oportunidades en ambas porterías
Tras el descanso, ambos equipos buscaron el gol decisivo. Heskey, activo por la banda, obligó a intervenir al portero en el 51’. Poco después, su centro peligroso no encontró a Teddie Lamb por poco. El City apretaba.
El United respondió al contraataque, aunque la defensa del City, liderada por el capitán Kaden Braithwaite, se mantuvo firme. Ryan McAidoo golpeó el poste en el 77’. Cuando parecía que el balón no iba a entrar, Heskey apareció en el último suspiro para dar la victoria al City.
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A un paso de la doble gloria
Las celebraciones serán breves para Reiss y su equipo, que ya piensan en lograr un doblete histórico. Tras ganar la Premier League Norte Sub-18, los jóvenes Blues viajarán a Stamford Bridge el 22 de mayo para enfrentar al campeón del sur en la final nacional.
El futuro técnico del Manchester United, Michael Carrick, asistió junto al capitán Bruno Fernandes y a veteranos como Mason Mount, Luke Shaw y Patrick Dorgu. Por el City, Guardiola celebró con los jóvenes campeones junto a Phil Foden, Antoine Semenyo y Nathan Ake.