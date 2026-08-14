¡El Manchester City gana la carrera! Una joya del centro del campo rechaza al Manchester United y al Liverpool para firmar un nuevo contrato de larga duración

El Manchester City ha enviado un mensaje claro a sus rivales al convencer al prodigio del centro del campo Parker para firmar un nuevo contrato de larga duración en el Etihad Stadium, según The Athletic. El jugador de 16 años estaba considerado este verano como uno de los jóvenes talentos más codiciados del fútbol mundial, especialmente después de que expiraran sus anteriores condiciones con el club.

La carrera por su fichaje estuvo lejos de ser cosa de un solo club, ya que el Manchester United y el Liverpool estaban entre un gran número de entidades punteras desesperadas por sacar al adolescente del Etihad. A pesar de la tentadora perspectiva de comenzar de cero en otro lugar, Parker ha optado por continuar su desarrollo bajo la dirección del cuerpo técnico del City. Primero firmará un contrato de beca antes de pasar automáticamente a un contrato profesional a tiempo completo cuando celebre su 17 cumpleaños.



