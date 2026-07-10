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El Manchester City ficha a una antigua estrella de su cantera por 10 millones de libras y lo cede inmediatamente en préstamo
El City confirma el regreso de Charles
El City ha fichado al exguardameta de su cantera Charles, procedente del Wednesday, en una operación valorada en hasta 10 millones de libras. El portero de 20 años, que se unió al Wednesday en 2021 tras formarse en la cantera del City, ha firmado un contrato hasta 2031. De inmediato será cedido al QPR de la Championship para seguir creciendo.
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El portero disfruta de su regreso al Etihad
Volver a un entorno familiar llena de orgullo a Charles, quien conoce de primera mano el compromiso del City con la formación de jóvenes talentos. El portero cree que una cesión al oeste de Londres es el paso ideal para seguir creciendo.
Charles declaró a los medios del club: «Volver al Manchester City es un momento muy especial y de gran orgullo tanto para mí como para mi familia. Sé lo especial que es el City y estoy ilusionado. El club cuida mucho a los jóvenes, así que esta cesión al QPR me ayudará a crecer. Daré todo para que la temporada en la Championship sea un éxito y volver como un portero mejor».
La cesión en la Championship favorece la formación
Tras un ajetreado mercado de fichajes, Charles se centra en ser titular con Julien Stephan. El portero, que jugó 21 partidos con el Wednesday la temporada pasada, subraya la importancia de jugar con regularidad en el primer equipo a su edad.
«Los últimos días han sido ajetreados, pero estar aquí para jugar en la Championship es lo que deseaba. Ahora es el momento perfecto en mi carrera. No hay nada mejor que jugar, sobre todo siendo joven», declaró en la web del QPR.
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A Charles le espera una prueba decisiva para el campeonato.
Charles afronta una gran presión en la segunda división inglesa para demostrar que puede ser el portero del futuro en el City. El QPR le ofrece la plataforma ideal; ya cuenta con 12 partidos con la selección absoluta de Irlanda del Norte y el equipo busca reconstruirse tras terminar 15.º en la Championship la temporada pasada. Con el mercado de fichajes aún abierto, un buen inicio de campaña es crucial para la joven estrella.
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