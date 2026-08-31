El Manchester City está explorando oficialmente alternativas en el mercado de fichajes después de que el Liverpool rechazara su importante ofensiva por Gakpo, según Sky Sports.

El conjunto del Etihad había identificado al internacional neerlandés como un objetivo prioritario para reforzar su parcela ofensiva, pero sus intentos de sacarlo de Anfield se han topado con un obstáculo importante.

Las fuentes indican que el City se puso en contacto con el club de Merseyside durante el fin de semana después de recibir señales positivas de que el jugador podría estar abierto a un cambio de alto perfil dentro del noroeste de Inglaterra. A pesar del músculo financiero mostrado por el equipo de Enzo Maresca, el Liverpool se ha mantenido firme en su valoración y en las necesidades de su plantilla.