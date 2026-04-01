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El Manchester City exige a Pep Guardiola que aclare su futuro, mientras los posibles fichajes de verano esperan la decisión del entrenador
Aumenta la presión para que se tome una decisión
Según talkSPORT, el City ha preguntado formalmente a Guardiola si tiene intención de cumplir su contrato actual. Tras la conquista de la Carabao Cup, el club ha querido aclarar la situación al comenzar a trazar sus planes para el verano. Las figuras más destacadas, incluido el director deportivo Hugo Viana, aún no saben si el técnico de 55 años se quedará o se marchará al final de esta temporada. La postura inicial del club es simplemente que su entrenador tiene contrato hasta el verano de 2027, pero sigue existiendo una clara posibilidad de que se marche. El club espera que confirme sus planes pronto.
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Jugadores que podrían fichar a la espera de noticias
La incertidumbre que rodea al banquillo está empezando a afectar a la estrategia de fichajes del Etihad. Se cree que varios objetivos para el verano, entre ellos Elliot Anderson, del Nottingham Forest, están teniendo en cuenta el futuro del entrenador a la hora de tomar una decisión. Aunque el City sigue siendo un destino atractivo independientemente de quién esté al mando, la presencia de su emblemático entrenador supone un gran aliciente para los mejores talentos de Europa. No hay indicios de que los jugadores vayan a rechazar al club si él se marcha, pero la incertidumbre sobre su futuro ya está afectando a la planificación. El club insiste en que mantiene la calma y tiene preparados planes de contingencia.
Búsqueda de posibles sucesores
El entrenador ha ganado 19 títulos en Manchester, incluidos seis de la Premier League, y la idea es que cumpla su contrato hasta el final. Sin embargo, el club debe estar preparado para el peor de los casos. Enzo Maresca es uno de los principales candidatos para sustituirlo. También se ha relacionado a Roberto De Zerbi, Vincent Kompany y Xabi Alonso con el puesto vacante, aunque el primero acaba de asumir el cargo de entrenador del Tottenham. A pesar de la sucesión de nombres, el club sostiene que no se han tomado medidas formales, con la esperanza de que su entrenador permanezca hasta el verano de 2027.
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¿Qué le depara el futuro al Manchester City?
El City afronta un final de temporada complicado bajo la dirección de Guardiola. Tras haber conquistado ya la Carabao Cup, el club se encuentra actualmente a nueve puntos del Arsenal en la lucha por el título de la Premier League. Su equipo debe centrarse ahora en el partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool, que se disputará el 4 de abril.