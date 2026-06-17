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El Manchester City estudia pagar más de 125 millones de libras por Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest y la selección inglesa, lo que lo convertiría en una auténtica ganga y en el traspaso más caro del fútbol británico
Los traspasos de más de 100 millones de libras se han vuelto cada vez más habituales
Los traspasos llevan tiempo en alza. El fichaje de Neymar por 222 millones de euros (192 millones de libras/258 millones de dólares) del Barcelona al París Saint-Germain en 2017 evidenció lo inflado del mercado.
Desde entonces, los traspasos de nueve cifras se han vuelto habituales y estrellas de la Premier como Jack Grealish, Declan Rice, Enzo Fernández y Florian Wirtz se han sumado a la lista. El delantero sueco Alexander Isak, fichado por el Liverpool en 2025 procedente del Newcastle, sigue siendo el más caro en la historia del fútbol inglés.
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El Manchester City quiere que Anderson forme parte de la era posterior a Guardiola
En las próximas semanas el listón podría subir aún más, pues Anderson sigue generando especulaciones. Tras dos brillantes temporadas en el City Ground que lo llevaron a debutar con la absoluta y a disputar el Mundial, el valor del jugador de Tyneside es máximo.
El City, ya sin Pep Guardiola, estaría dispuesto a pagar mucho por un centrocampista que recupere y maneje el balón con soltura. Para ficharlo, quizá deba superar las condiciones del traspaso de Isak al Liverpool.
Cómo el Manchester City podría sacar partido de un fichaje récord por Anderson
Al preguntarle si esas cifras pueden ser alguna vez «valor», dado que el dinero se gasta a mansalva como si fuera de Monopoly, el exdelantero del Forest y de Inglaterra Collymore —en colaboración con la casa de apuestas BetWright— declaró a GOAL: «Creo que Arabia Saudí está dando ahora un pequeño paso atrás. Sé que Ronaldo ha firmado otro contrato y su caso es diferente, pues es una marca global. Pero creo que los saudíes ya ven, tras el ejemplo de LIV Golf, que tirar dinero no garantiza éxito.
Por eso será interesante ver cómo avanza su relación con el Newcastle United, que, como Forest y Villa, ha tenido problemas con la PSR y el cumplimiento normativo. No pueden llegar y gastar a discreción.
Los fondos de Abu Dabi, Arabia Saudí, Estados Unidos y Todd Boehly tienen mucho poder, pero incluso aquí en EE. UU., donde estoy, todo es carísimo.
Hemos hablado de los precios de las entradas: la gente paga 10 000, 30 000 o 50 000 dólares por ver los playoffs de los Knicks sin pestañear. Así que ya nada me parece barato.
Así que, si el Manchester City quiere revolucionar el club, para Abu Dabi es calderilla. ¿Elliot Anderson vale esa cifra a su edad? Para diez años, sin duda.
Si fueran 120 millones de libras, mira a Declan Rice: puede parecer caro, pero para un club como el Arsenal que no gana la Premier desde hace 20 años, 100 millones son una ganga. Y creo que Elliot Anderson demostrará tener el mismo valor.
Es curioso y dificulta la competencia. Basta ver al Aston Villa de Unai Emery, que usa a seis o siete jugadores que ya estaban con Dean Smith en la Championship, más a Ross Barkley, fichaje gratis.
En resumen, si el City lo tiene diez años y gana cinco Premier Leagues, será una ganga».
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El Nottingham Forest y Marinakis no venderán sin luchar.
El Forest se mantiene firme en las negociaciones, pues su enigmático propietario griego, Evangelos Marinakis, no cede ante la presión. O se aceptan sus condiciones o no habrá acuerdo por un jugador con contrato en Trentside hasta 2029.
El City sigue negociando, valorando las cláusulas adicionales, y quiere cerrar el trato antes de que el precio de Anderson suba más durante el Mundial, pues Inglaterra debutará contra Croacia el miércoles.