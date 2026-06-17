El Manchester City estudia pagar más de 125 millones de libras por Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest y la selección inglesa, lo que lo convertiría en una auténtica ganga y en el traspaso más caro del fútbol británico

Al preguntarle si esas cifras pueden ser alguna vez «valor», dado que el dinero se gasta a mansalva como si fuera de Monopoly, el exdelantero del Forest y de Inglaterra Collymore —en colaboración con la casa de apuestas BetWright— declaró a GOAL: «Creo que Arabia Saudí está dando ahora un pequeño paso atrás. Sé que Ronaldo ha firmado otro contrato y su caso es diferente, pues es una marca global. Pero creo que los saudíes ya ven, tras el ejemplo de LIV Golf, que tirar dinero no garantiza éxito.

Por eso será interesante ver cómo avanza su relación con el Newcastle United, que, como Forest y Villa, ha tenido problemas con la PSR y el cumplimiento normativo. No pueden llegar y gastar a discreción.

Los fondos de Abu Dabi, Arabia Saudí, Estados Unidos y Todd Boehly tienen mucho poder, pero incluso aquí en EE. UU., donde estoy, todo es carísimo.

Hemos hablado de los precios de las entradas: la gente paga 10 000, 30 000 o 50 000 dólares por ver los playoffs de los Knicks sin pestañear. Así que ya nada me parece barato.

Así que, si el Manchester City quiere revolucionar el club, para Abu Dabi es calderilla. ¿Elliot Anderson vale esa cifra a su edad? Para diez años, sin duda.

Si fueran 120 millones de libras, mira a Declan Rice: puede parecer caro, pero para un club como el Arsenal que no gana la Premier desde hace 20 años, 100 millones son una ganga. Y creo que Elliot Anderson demostrará tener el mismo valor.

Es curioso y dificulta la competencia. Basta ver al Aston Villa de Unai Emery, que usa a seis o siete jugadores que ya estaban con Dean Smith en la Championship, más a Ross Barkley, fichaje gratis.

En resumen, si el City lo tiene diez años y gana cinco Premier Leagues, será una ganga».