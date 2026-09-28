El drama de alto voltaje que rodea la presunta mala conducta financiera de Manchester City alcanzó esta semana un nuevo punto álgido, ya que el director ejecutivo Soriano adoptó una postura proactiva durante una reunión de las figuras más poderosas del fútbol europeo.

Hablando en una reunión de la junta del organismo European Football Clubs en Copenhague, según Sky Sports, Soriano se dirigió a sus colegas con un mensaje de absoluta firmeza respecto a la investigación en curso sobre las prácticas empresariales del club. En lugar de replegarse ante informaciones perjudiciales, el CEO del City utilizó esa plataforma para señalar que el vigente campeón se está preparando para un prolongado conflicto legal que podría redefinir el panorama de la gobernanza del fútbol inglés en los próximos años.

Aunque Soriano evitó responder públicamente a las preguntas de los medios a las puertas del recinto, sus comunicaciones internas fueron descritas como firmes e inflexibles. Según se informa, destacó el hecho de que las acusaciones contra el club llevan ocho años en el dominio público, lo que sugiere que una resolución sigue siendo una perspectiva lejana. Esta comunicación interna llega en un momento crítico, después de las informaciones generalizadas de que un tribunal independiente finalmente ha alcanzado un veredicto sobre los 115 cargos presentados por la Premier League en 2023.



