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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

¡El Manchester City está listo para seguir luchando! Ferran Soriano promete impugnar el veredicto de la Premier League mientras el club se enfrenta a una posible deducción de puntos, una multa o la expulsión

Manchester City
Premier League

El director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, ha lanzado un mensaje desafiante a los directivos de los clubes rivales, al insistir en que la batalla legal sobre las supuestas infracciones financieras del club sigue en sus primeras fases. Durante una reunión de alto nivel en Copenhague, Soriano dejó claro que el Manchester City no tiene intención de aceptar el veredicto reciente sin dar una batalla importante.

  • Soriano lanza una advertencia desafiante a los rivales europeos

    El drama de alto voltaje que rodea la presunta mala conducta financiera de Manchester City alcanzó esta semana un nuevo punto álgido, ya que el director ejecutivo Soriano adoptó una postura proactiva durante una reunión de las figuras más poderosas del fútbol europeo.

    Hablando en una reunión de la junta del organismo European Football Clubs en Copenhague, según Sky Sports, Soriano se dirigió a sus colegas con un mensaje de absoluta firmeza respecto a la investigación en curso sobre las prácticas empresariales del club. En lugar de replegarse ante informaciones perjudiciales, el CEO del City utilizó esa plataforma para señalar que el vigente campeón se está preparando para un prolongado conflicto legal que podría redefinir el panorama de la gobernanza del fútbol inglés en los próximos años.

    Aunque Soriano evitó responder públicamente a las preguntas de los medios a las puertas del recinto, sus comunicaciones internas fueron descritas como firmes e inflexibles. Según se informa, destacó el hecho de que las acusaciones contra el club llevan ocho años en el dominio público, lo que sugiere que una resolución sigue siendo una perspectiva lejana. Esta comunicación interna llega en un momento crítico, después de las informaciones generalizadas de que un tribunal independiente finalmente ha alcanzado un veredicto sobre los 115 cargos presentados por la Premier League en 2023.


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  • Khaldoon Al Mubarak Man CityGetty

    Khaldoon Al Mubarak reafirma su inocencia en una carta a los aficionados

    El tono desafiante marcado por Soriano en Dinamarca refleja la postura pública adoptada por el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak. En una comunicación directa a los aficionados del club, Al Mubarak expresó su total confianza en que el conjunto del Etihad acabaría siendo exonerado de cualquier irregularidad.

    Al Mubarak afirmó: "El proceso de la Premier League todavía tiene un largo recorrido, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del club son tan firmes como cuando todo esto comenzó. Hay muchas cosas que me gustaría poder compartir con vosotros para ayudaros a entender por qué nos sentimos tan seguros de nuestra posición. Pero la estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación de respetarla hacen que no pueda hacerlo en este momento. Incluso esta carta pasó por varias revisiones legales para asegurar que cumple con ello".

  • Veredicto y apelación inminente

    El caso ha acaparado los titulares desde el viernes, cuando surgieron informaciones de que el Manchester City había sido declarado culpable de la gran mayoría de los cargos. Las infracciones se refieren principalmente a acusaciones de ingresos por patrocinio inflados y a no haber proporcionado información financiera precisa a la Premier League durante varias temporadas.

    Si bien la Premier League no ha comentado las conclusiones específicas, el Manchester City sigue negando cualquier irregularidad y sostiene que tiene pruebas para respaldar su posición. Como dijo un portavoz del Manchester City: «El proceso de la Premier League sigue en curso, quedan por completarse elementos significativos y está sujeto a una estricta confidencialidad». El club también reiteró que su postura sigue siendo coherente con su comunicado de febrero de 2023 y que ha respetado el debido proceso durante todo el caso de ocho años.

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  • A detailed view of a replica Premier League TrophyGetty Images

    Los clubes de la Premier League buscan claridad legal sobre la compensación

    La situación ha provocado una importante fractura dentro de la Premier League, y varios clubes rivales están explorando ahora sus propias opciones legales. Mientras el City prepara su apelación, otros equipos de la división estarían recabando asesoramiento jurídico especializado para determinar si tienen derecho a una compensación por el periodo en el que se consideró que el City había incumplido la normativa financiera.

    El argumento de los rivales se centra en la idea de que la presunta elusión de las reglas por parte del City les proporcionó una ventaja deportiva injusta, lo que potencialmente habría costado a otros clubes títulos, la clasificación europea y los ingresos asociados por premios y derechos de televisión.


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