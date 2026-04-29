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El Manchester City está «frustrado» con la Premier League por el retraso en el calendario de las dos últimas semanas de la temporada, en plena lucha por el triplete nacional
Las esperanzas de conseguir el triplete, en peligro por problemas de calendario
El Manchester City, campeón de la Carabao Cup, encara la recta final de la temporada. Sin embargo, su lucha por la Premier League y la FA Cup se ha visto afectada por una disputa sobre el calendario. Según ESPN, el club deberá jugar tres partidos en solo siete días hacia el final del curso, lo que ha generado frustración entre los directivos.
La acumulación de partidos hace que el City reciba al Crystal Palace el 13 de mayo antes de viajar a Wembley para la final de la FA Cup contra el Chelsea el 16 de mayo. Tres días después visitará Bournemouth y cerrará la temporada ante Aston Villa el 24. Rodri alertó sobre el desgaste físico, pero la urgencia ahora es la falta de recuperación en este tramo decisivo.
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Fracaso de las negociaciones con los dirigentes de la liga
Según ESPN, el City propuso varias fechas alternativas a la Premier League para evitar la acumulación de partidos al final de la temporada, pero las negociaciones fracasaron. El club lamenta que no se reprogramaran algunos encuentros a principios de año, cuando había más espacios libres en el calendario.
El club insiste en que podría haber jugado contra el Crystal Palace la semana del 20 de abril, pero se le obligó a enfrentar al Burnley. Como este último no tenía compromisos europeos, el partido se podría haber aplazado, permitiendo disputar el encuentro con el Palace cuando los Eagles aún estaban concentrados en la Conference League.
Doble rasero en la reprogramación
La directiva del Etihad está decepcionada porque la Premier League tardó casi tres meses en fijar el partido contra el Palace. Desde el 4 de febrero, cuando el City se clasificó para la final de la Carabao Cup, sabía que debía ajustar su calendario. Considera que la liga no cumplió con su propio principio de reprogramar los partidos cuanto antes.
Comparan su caso con el del Arsenal, que jugó el 18 de febrero el partido aplazado contra el Wolves pese a ser semana de competiciones europeas. El City cree que esta diferencia de trato puede afectar a la lucha por el título, cuando busca recortar puntos a los Gunners en las últimas jornadas.
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Guardiola se enfrenta a la prueba definitiva de rotación
Con tres puntos de desventaja respecto al Arsenal —aunque con un partido menos—, el City no puede permitirse tropiezos en la Premier League. La presión sobre Guardiola para gestionar la preparación física de su plantilla crece, sobre todo porque la final de la FA Cup se disputa entre dos choques ligueros decisivos. El técnico catalán ya ha mostrado su preocupación por el bienestar de los jugadores, y este calendario no hace más que avivar el debate.
La recta final del City arranca con la visita al Everton el 4 de mayo y recibe al Brentford el 9. Después, un torbellino de viajes y partidos de alta presión. El club se prepara para el desgaste, temiendo que la falta de descanso decida si acabarán con un botín de trofeos o con las manos vacías.