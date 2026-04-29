El Manchester City está «frustrado» con la Premier League por el retraso en el calendario de las dos últimas semanas de la temporada, en plena lucha por el triplete nacional

El Manchester City, campeón de la Carabao Cup, encara la recta final de la temporada. Sin embargo, su lucha por la Premier League y la FA Cup se ha visto afectada por una disputa sobre el calendario. Según ESPN, el club deberá jugar tres partidos en solo siete días hacia el final del curso, lo que ha generado frustración entre los directivos.

La acumulación de partidos hace que el City reciba al Crystal Palace el 13 de mayo antes de viajar a Wembley para la final de la FA Cup contra el Chelsea el 16 de mayo. Tres días después visitará Bournemouth y cerrará la temporada ante Aston Villa el 24. Rodri alertó sobre el desgaste físico, pero la urgencia ahora es la falta de recuperación en este tramo decisivo.