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El Manchester City está en «posición privilegiada» para fichar a Elliot Anderson por delante del Manchester United
La directiva del Etihad busca reforzar el centro del campo
Según Sky Sports, el City es el favorito para fichar este verano al centrocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson. También lo siguen United y Arsenal, pero todo indica que el inglés jugará en el Etihad.
Sin embargo, se espera que el internacional inglés acabe en el Etihad Stadium. Su valor ha subido desde su fichaje por 35 millones de libras del Newcastle United al City Ground en julio de 2024, y se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares de la máxima categoría.
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La evolución del centro del campo bajo la dirección de Pep Guardiola
El interés por Anderson surge en un momento de transición para el centro del campo del City. Bernardo Silva se irá en junio al acabar su contrato, y aún hay incertidumbre sobre el futuro de Mateo Kovacic y Nico González. Además, el Real Madrid sigue detrás de Rodri, aunque el City presiona para que renueve.
Anderson, especialista en duelos (270 ganados la pasada temporada, más del doble que los 106 de Rodri), aportaría un perfil físico que complementaría al del español, clave para Guardiola en la medular.
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Ampliar la búsqueda de talento
Aunque Anderson es prioridad, el City también busca otras posiciones, informa Sky Sports. Sigue de cerca al extremo del RB Leipzig Yan Diomande, pretendido también por Liverpool y Bayern. Además, vigila al delantero del Bournemouth Eli Junior Kroupi, autor de 11 goles en 31 partidos esta temporada.
Además, buscan reforzar la defensa y han apuntado al lateral derecho del Feyenoord, Givairo Read.
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Perspectivas y valor de mercado de Inglaterra
Aún se desconoce si el posible traspaso de Anderson se concretará antes o después del Mundial. Se espera que sea pieza clave en la selección inglesa de Thomas Tuchel, lo que podría elevar su valor.
Su contrato con el Nottingham Forest vence en 2029, así que el club pedirá un precio alto. Anderson forma parte de un selecto grupo de centrocampistas que podrían cambiar de equipo este verano, junto a Adam Wharton, Sandro Tonali y Carlos Baleba.