El Manchester City está en «posición privilegiada» para fichar a Elliot Anderson por delante del Manchester United

Según Sky Sports, el City es el favorito para fichar este verano al centrocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson. También lo siguen United y Arsenal, pero todo indica que el inglés jugará en el Etihad.

Sin embargo, se espera que el internacional inglés acabe en el Etihad Stadium. Su valor ha subido desde su fichaje por 35 millones de libras del Newcastle United al City Ground en julio de 2024, y se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares de la máxima categoría.