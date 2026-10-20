Phillips compite actualmente en ese nivel tras regresar a Bramall Lane. La temporada pasada lo pasó mal con el Sheffield United: disputó solo tres partidos y sufrió una expulsión y una lesión de rodilla.

Chris Wilder llevó de vuelta al jugador de 30 años a sus raíces en Yorkshire durante el verano, mientras que en Manchester seguía sin tener sitio en el primer equipo. Para el canterano del Leeds parecía no haber posibilidad de regresar al City.

Tras su traspaso en 2022, se le ha tachado de fichaje fallido de 42 millones de libras (56 millones de dólares). El futbolista que brilló con Inglaterra en la Eurocopa 2020 ha perdido mucho protagonismo en las últimas temporadas.

Phillips cuenta en su palmarés con medallas de campeón de la Premier League y de la Champions League, pero perdió rápidamente el favor de Pep Guardiola en el Etihad. Sus traslados a Sheffield buscan devolverle la sonrisa después de una etapa especialmente dura.