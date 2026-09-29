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El Manchester City emite un desafiante comunicado oficial tras ser declarado culpable de 115 infracciones financieras de la Premier League
El Manchester City responde al histórico veredicto de culpabilidad
El Manchester City ha roto su silencio tras la sentencia histórica que ha sacudido el mundo del fútbol. Después de una larga investigación sobre la conducta financiera del club entre 2009 y 2018, una comisión independiente ha determinado que el conjunto del Etihad eludió de forma sistemática las normas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la competición.
El veredicto es, sin duda, el momento más significativo de la historia de la competición y amenaza con eclipsar el éxito sin precedentes del que ha disfrutado el club bajo la propiedad de City Football Group. En una rápida y contundente réplica, el club afirmó que estaba decepcionado y sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League y mantuvo su completa inocencia durante todo el proceso.
La magnitud de las infracciones es asombrosa, ya que la liga estableció que el club había participado en un «plan de financiación encubierto» para sortear las restricciones de gasto. Según las conclusiones, el City utilizó asociaciones comerciales ficticias y presentó cuentas financieras falseadas para inflar artificialmente sus cifras de ingresos mientras ocultaba al mismo tiempo el verdadero coste de sus operaciones.
Estas acciones supuestamente permitieron al club gastar muy por encima de sus medios legítimos durante un periodo en el que alcanzó la supremacía en el fútbol inglés. Las pruebas de la Premier League sugerían que estos acuerdos comerciales ficticios formaban parte de un plan de financiación encubierto por valor de 830,69 millones de libras, una cifra que pone de relieve la gravedad del fallo regulatorio identificado por la comisión.
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Desafío desde el Etihad
A pesar del carácter demoledor del informe de la comisión, el Manchester City ha dejado clara su intención de combatir el veredicto por todas las vías legales posibles. El club ha sostenido de forma constante que dispone de un conjunto de «pruebas irrefutables» que demuestra que sus operaciones financieras se ajustaban a la normativa y que todos los ingresos por patrocinio eran legítimos.
El comunicado oficial del club decía: «Por lo tanto, el Club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados. El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos aún sin completar. El Manchester City FC recurrirá ahora a las vías de apelación a su alcance, sobre la base de que la opinión contiene claros errores materiales de derecho, de principio y de hecho, y no ofrece garantías».
«El Club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años sobre la base de que la Junta y la dirección ejecutiva de la Premier League actuarían como un regulador independiente, imparcial y ecuánime, libre de influencias partidistas. Obviamente, el Club está limitado en lo que puede decir por ahora hasta que todos los procedimientos futuros hayan concluido».
Masters celebra las conclusiones de la comisión
El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ha celebrado la decisión, al considerar que valida la determinación del organismo rector de enfrentarse a uno de sus miembros más poderosos. La investigación fue conocida por su complejidad y por el tiempo que tardó en llegar a una conclusión, con la liga recibiendo a menudo críticas por la supuesta lentitud del proceso legal.
En un comunicado detallado, Richard Masters dijo: «La decisión principal establece los hechos de lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo. Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las reglas de la Premier League durante casi una década. También reivindica la decisión de la Premier League de seguir adelante con este caso contra el Manchester City».
Añadió: «Aunque el proceso hasta la fecha ha sido largo y difícil, la liga se ha mantenido decidida a que los hechos se establezcan de manera independiente. Es una responsabilidad clave de la Premier League garantizar que se cumplan las reglas, aprobadas por los propios clubes, para proteger la integridad de la competición. Es fundamental que la liga siga siendo competitiva y justa para todos los clubes y para los aficionados. Nos tomamos ese papel extremadamente en serio. Este caso disciplinario, y esta decisión, son los más significativos en la historia de la Premier League».
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Posibles sanciones y el camino a seguir
Mientras el club prepara su recurso, la sombra de un posible castigo se cierne con fuerza sobre la plantilla de Enzo Maresca y sobre el futuro a largo plazo de la entidad. La magnitud de los cargos implica que la comisión independiente tiene la potestad de recomendar prácticamente cualquier sanción contemplada en la normativa de la Premier League. Estas van desde fuertes sanciones económicas hasta enormes deducciones de puntos y, en el escenario más extremo, el club podría incluso enfrentarse a la expulsión de la máxima categoría.
Por ahora, la atención sigue puesta en los tribunales más que en el terreno de juego. La Premier League ha sostenido que su investigación era necesaria para proteger la integridad de la competición y garantizar que todos los clubes operen dentro del marco financiero acordado. Sin embargo, la promesa del Manchester City de ser "implacable" sugiere que este asunto está lejos de haber terminado. Los procedimientos legales podrían prolongarse durante meses, si no años, mientras ambas partes se preparan para nuevos argumentos.
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