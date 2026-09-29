Según se informa, el fallo demoledor contra el Manchester City fue comunicado al club meses antes de que se hiciera público, y ESPN cita fuentes internas que afirman que los altos cargos fueron informados por primera vez de la decisión del panel independiente allá por julio.

Aunque el veredicto de culpabilidad relativo a 114 de las 115 presuntas infracciones de la normativa financiera de la Premier League solo se anunció el viernes, supuestamente los dirigentes del club ya conocían su destino mucho antes de embarcarse en una enorme oleada de gasto.

El City adoptó un enfoque agresivo en el mercado de fichajes, cerrando siete incorporaciones para el primer equipo por un coste de más de 440 millones de libras antes del anuncio oficial.