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El Manchester City «descubrió el veredicto de culpabilidad» antes de lanzar una ofensiva de fichajes de verano de 440 millones de libras esterlinas
Hallazgos secretos revelados
Según se informa, el fallo demoledor contra el Manchester City fue comunicado al club meses antes de que se hiciera público, y ESPN cita fuentes internas que afirman que los altos cargos fueron informados por primera vez de la decisión del panel independiente allá por julio.
Aunque el veredicto de culpabilidad relativo a 114 de las 115 presuntas infracciones de la normativa financiera de la Premier League solo se anunció el viernes, supuestamente los dirigentes del club ya conocían su destino mucho antes de embarcarse en una enorme oleada de gasto.
El City adoptó un enfoque agresivo en el mercado de fichajes, cerrando siete incorporaciones para el primer equipo por un coste de más de 440 millones de libras antes del anuncio oficial.
- AFP
Mercado de fichajes récord
El City batió dos veces su propio récord de traspaso durante el mercado. Acordó un fichaje de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 116 millones de libras el 2 de julio, oficializando su incorporación el 23 de julio. Después llegó el fichaje de Enzo Fernandez desde el Chelsea por 125 millones de libras, una operación que igualó el récord británico. Las llegadas de Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi, Allan, Jeremy Monga y Geronimo Rulli elevaron el gasto total del verano hasta unos 440 millones de libras. El club declinó hacer comentarios sobre la cronología de los acontecimientos cuando fue consultado el martes.
Mantener la inocencia del club
El club ha mantenido de forma constante su inocencia desde que los cargos se anunciaron por primera vez en febrero de 2023 y tiene intención de recurrir. Un comunicado emitido el viernes decía: "El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos aún por completarse, y está sujeto a una estricta confidencialidad. Como tal, la postura del Manchester City FC sigue siendo coherente con el comunicado del club de febrero de 2023. El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años, sobre la base de que la Junta y el Ejecutivo de la Premier League actuarían como un regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas".
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¿Qué pasa ahora?
Los aficionados de la Premier League afrontan ahora una larga espera para descubrir qué sanciones exactas se impondrán al City. El director ejecutivo Ferran Soriano dejó entrever un largo proceso de apelaciones durante una reciente reunión en Copenhague. Con posibles castigos que van desde multas importantes y prohibiciones para fichar hasta deducciones de puntos o incluso el descenso, la batalla legal sin precedentes está muy lejos de haber terminado.
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