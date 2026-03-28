El Manchester City «dejó claro quién manda» tras arrollar al Manchester United, mientras que Vivianne Miedema y compañía se acercan al título de la WSL

«El tiempo no ayudaba», bromeó Jeglertz al comenzar su rueda de prensa posterior al partido, al resguardo del viento y la lluvia. Sin embargo, la actuación sobre el terreno de juego no tuvo nada de broma. El entrenador del City describió los primeros 45 minutos como «uno de los mejores» que ha visto de su equipo. Su equipo controló todos los aspectos del partido, dejando al United corriendo tras sombras ante su propia afición.

«Sin duda, lo disfruté», añadió Jeglertz. «No fue relajante, porque nunca lo es para un entrenador, pero sentí que teníamos el control del partido. Los jugadores disfrutaban encontrando soluciones a muchas situaciones. Crearon ocasiones. Fue un partido fantástico. Fue increíble verlo y formar parte de él».

Este control ha sido el sello distintivo de la temporada del City, que le llevó a encadenar una racha de 13 victorias consecutivas entre septiembre y febrero.



