La derrota aumenta aún más la presión sobre el Arsenal, que se encuentra en una insólita 10.ª posición en la clasificación de la liga. A pesar de dominar la posesión por momentos y firmar 16 remates, las vulnerabilidades defensivas y la mala gestión del partido acabaron pasándole factura.

El conjunto londinense no logró conservar su ventaja en dos ocasiones, lo que puso de manifiesto importantes fragilidades en defensa. Tras el pitido final, se vio a la entrenadora Renee Slegers aplaudiendo a los aficionados desplazados y disculpándose, aunque la afición visitante respondió con aplausos de ánimo pese al desastroso inicio de campaña del equipo.