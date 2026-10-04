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Manchester City v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El Manchester City continúa su inicio perfecto en la WSL con una emocionante remontada ante un Arsenal en apuros

Match report
Manchester City Women vs Arsenal Women
Manchester City Women
Arsenal Women
WSL Serie Primavera

El Manchester City mantuvo su inicio impecable de temporada en la Women's Super League al lograr el domingo una sensacional victoria de remontada ante el Arsenal. Pese a ir por detrás en el marcador en dos ocasiones durante el partido, el líder de la liga reaccionó para llevarse los tres puntos. La derrota deja al conjunto del norte de Londres hundido en la décima plaza de la clasificación y claramente rezagado en la pelea temprana por el título.

  • El Manchester City asegura una victoria de remontada

    El Manchester City logró una dramática victoria por 4-2 sobre el Arsenal en el Academy Stadium. El equipo visitante se adelantó en dos ocasiones gracias a Lisa Baum y Alessia Russo, pero el City demostró un carácter inmenso para reaccionar. Lauren Hemp respondió de inmediato justo antes del descanso, y el conjunto local acabó por imponerse a su rival en la segunda parte. El resultado significa que el City ha ganado sus cinco primeros partidos de liga, mientras que el Arsenal ya está a 10 puntos del líder.

  • Manchester City v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Hemp y Shaw completan la remontada

    El Arsenal parecía tener el partido bajo control cuando Russo devolvió la ventaja a su equipo poco después del descanso. Sin embargo, el Manchester City le dio rápidamente la vuelta al encuentro. La suplente Kerstin Casparij tuvo un impacto inmediato y marcó un brillante gol del empate en el minuto 63, apenas unos instantes después de entrar. Después, Hemp adelantó al City por primera vez con una definición serena entre las piernas de la portera. Más tarde, Khadija Shaw sentenció la victoria, amagó ante Leah Williamson y desvió un disparo a la red para completar una impresionante actuación en la segunda parte.

  • El Arsenal sufre pese a su intención ofensiva

    La derrota aumenta aún más la presión sobre el Arsenal, que se encuentra en una insólita 10.ª posición en la clasificación de la liga. A pesar de dominar la posesión por momentos y firmar 16 remates, las vulnerabilidades defensivas y la mala gestión del partido acabaron pasándole factura.

    El conjunto londinense no logró conservar su ventaja en dos ocasiones, lo que puso de manifiesto importantes fragilidades en defensa. Tras el pitido final, se vio a la entrenadora Renee Slegers aplaudiendo a los aficionados desplazados y disculpándose, aunque la afición visitante respondió con aplausos de ánimo pese al desastroso inicio de campaña del equipo.

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    ¿Qué pasa ahora?

    Tras el parón internacional, ambos equipos regresan a la acción en la WSL con partidos cruciales. El Arsenal buscará reaccionar y reconducir una campaña titubeante cuando se enfrente al Birmingham City el sábado 17 de octubre. Mientras tanto, el Manchester City intentará ampliar su impecable racha a nivel nacional cuando reciba al Brighton el domingo 18 de octubre.

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