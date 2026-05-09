Según TEAMtalk, el Manchester City prepara una oferta por Vinicius, cuya situación contractual con el Real Madrid sigue sin definirse. El brasileño, de 25 años, entra en el último año de su contrato, lo que presiona al club español a actuar. Para el presidente Florentino Pérez, este verano podría ser la última oportunidad de obtener un traspaso lucrativo si no se renueva.

Mientras se alargan las negociaciones, varios clubes vigilan la situación. El City busca reforzar su ataque: aunque Jeremy Doku y Antoine Semenyo pueden jugar en la izquierda, Vinicius se ve como una oportunidad excepcional.