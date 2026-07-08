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El Manchester City confirma el regreso de su exportero como parte del cuerpo técnico de Enzo Maresca
Caballero vuelve al Etihad
Caballero vuelve al City: el club de la Premier League ha confirmado que el argentino se ha incorporado al cuerpo técnico del primer equipo de Maresca. Caballero es un rostro conocido para la afición del City, ya que defendió los colores del club entre 2014 y 2017, disputando 48 partidos y convirtiéndose en el héroe de la tanda de penaltis de la final de la Copa de la Liga de la temporada 2015-16 contra el Liverpool.
Ambos ya coincidieron en el Málaga de Manuel Pellegrini. Ahora Caballero llega al banquillo junto a Danny Walker, quien regresa tras formar parte de la cantera citizen antes de seguir a Maresca en Leicester y Chelsea.
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Vitiello, nombrado segundo entrenador
Roberto Vitiello, de 43 años, ha sido nombrado segundo entrenador de Maresca. Como jugador en Italia defendió las camisetas de Parma, Vicenza y Palermo, donde compartió vestuario con Maresca.
Desde entonces se ha convertido en su mano derecha, primero en la Fiorentina y luego en Parma, Leicester y Chelsea, lo que garantiza una transición fluida ahora que ambos dirigen al City tras el nombramiento de Maresca con un contrato de tres años.
Se ha confirmado la composición completa del cuerpo técnico.
Más allá del regreso de Caballero, el City ha renovado su estructura de apoyo con varios nombramientos clave. Michele De Bernardin será el nuevo responsable de porteros, mientras que Marcos Álvarez asumirá la preparación física del primer equipo.
Denis Silva se une como entrenador del primer equipo y Javier Molina llega como analista táctico. Todos ellos ya trabajaron con Maresca y aplicarán su filosofía de forma rápida y eficaz.
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Continuidad en el cuerpo técnico
Aunque Maresca ha incorporado nuevos talentos, habrá continuidad en el cuerpo técnico. El club confirmó que James French (entrenador de jugadas a balón parado) y Richard Wright (entrenador de porteros) mantendrán sus cargos tras la temporada 2025-26.
Maresca sucede a Pep Guardiola, quien en una década ganó seis Premier Leagues y una Champions, y su primer objetivo es recuperar el título liguero tras dos cursos sin lograrlo.
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