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El Manchester City confirma el acuerdo con el Nottingham Forest por Elliot Anderson, quien cerrará un traspaso millonario tras el Mundial
Anderson se somete al reconocimiento médico del City en EE. UU.
Anderson está con la selección inglesa en el Mundial, pero el traspaso avanza: ya sehizo el reconocimiento médico en Kansas con los «Three Lions».
Los clubes acordaron aplazar los detalles finales hasta después del torneo, cuando Anderson regrese a Inglaterra. La presentación con la camiseta del City se pospone hasta que su agenda veraniega se lo permita.
Reforzar el motor del centro del campo de Maresca
El fichaje de Anderson por el City muestra la intención del club de mantener una plantilla dominante bajo la dirección del cuerpo técnico, incluido el recién nombrado Enzo Maresca. El club ha expresado su apoyo a los actuales compromisos del jugador, afirmando: «Mientras tanto, todos en el Manchester City deseamos a Elliot y a la selección de Inglaterra mucha suerte en su andadura en el Mundial y esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo».
A sus 23 años, su progresión meteórica lo convierte en uno de los centrocampistas más dinámicos de la Premier League, y su llegada al Etihad añadirá más profundidad y energía a un mediocampo ya repleto de talento.
Un aumento sin precedentes y el impacto del Mundial
La disposición del City a pagar, según se informa, 116 millones de libras, subraya la rápida evolución de Anderson como talento de primer nivel. Tras 55 partidos sin anotar en el Newcastle United, el centrocampista encontró su ritmo en el Nottingham Forest, donde marcó seis goles en 92 encuentros. Esa regularidad se ha trasladado este verano al escenario más importante. En el Mundial ha sido titular en todos los partidos de Inglaterra, incluido el ajustado 2-1 ante la República Democrática del Congo en la ronda de 32.
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Una nueva era en el Etihad y lo que nos depara el futuro
De momento, Anderson se centra en la selección, que se prepara para los octavos contra México. Tras el torneo, firmará en Manchester un contrato de cinco años valorado en 300.000 libras semanales. Llega en un momento clave para el City: debe aportar frescura y creatividad tras la marcha de Bernardo Silva al Real Madrid. Con la marcha de Pep Guardiola en el horizonte, su fichaje refuerza el centro del campo y lanza un mensaje claro de ambición.