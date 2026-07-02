El Manchester City confirma el acuerdo con el Nottingham Forest por Elliot Anderson, quien cerrará un traspaso millonario tras el Mundial

El fichaje de Anderson por el City muestra la intención del club de mantener una plantilla dominante bajo la dirección del cuerpo técnico, incluido el recién nombrado Enzo Maresca. El club ha expresado su apoyo a los actuales compromisos del jugador, afirmando: «Mientras tanto, todos en el Manchester City deseamos a Elliot y a la selección de Inglaterra mucha suerte en su andadura en el Mundial y esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo».

A sus 23 años, su progresión meteórica lo convierte en uno de los centrocampistas más dinámicos de la Premier League, y su llegada al Etihad añadirá más profundidad y energía a un mediocampo ya repleto de talento.







