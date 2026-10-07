Getty Images Sport
Traducido por
El Manchester City concede a Erling Haaland una petición especial mientras aumentan las preocupaciones tras el veredicto de culpabilidad por 114 cargos
A Haaland le conceden un descanso crucial
Erling Haaland fue sustituido en el minuto 67 de la derrota de Noruega por 2-1 ante Portugal en la Nations League. El delantero pidió el cambio tras sufrir una posible fatiga muscular.
Los temores a una lesión grave fueron descartados rápidamente. El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, confirmó que su salida anticipada fue una decisión planificada de antemano para gestionar la exigente carga de trabajo del jugador de 26 años.
El prolífico atacante, que ya suma cinco goles en cinco partidos de liga esta temporada, ha recibido unas breves vacaciones de Manchester City, según The Sun. Está previsto que regrese al Etihad Campus el jueves para ultimar la preparación del vital viaje del domingo a Anfield.
- Getty Images Sport
Solbakken explica la tensión extrema
Solbakken ofreció detalles sobre el desgaste físico que el calendario futbolístico ha provocado en su selección. Explicó por qué varios internacionales, incluido Haaland, fletaron un avión privado para garantizarse tiempo de descanso inmediato.
«Erling estaba, sencillamente, completamente fundido», reveló Solbakken. «Algunos de mis jugadores solo han tenido seis o siete días de vacaciones. Y en un trabajo normal no vives de tu condición física. Después se va directamente al inicio de la temporada, seguido de un minitorneo, así que es una carga extrema».
El seleccionador de Noruega señaló que se contempló la posibilidad de dejar a Haaland en el banquillo de inicio, pero el jugador se negó. Solbakken admitió que Haaland tenía «malas vibraciones y sensaciones» con esa idea tras experiencias negativas como suplente en la Copa de la Liga.
«Está en el grupo que soporta la mayor carga de trabajo, precisamente porque su equipo juega todas las competiciones y él es la principal referencia», añadió Solbakken.
El veredicto financiero proyecta una sombra
El viaje del City a Merseyside supone su primer partido desde que una comisión independiente declaró al club culpable de 114 cargos por infracciones financieras. La Premier League había acusado originalmente al gigante del Etihad de 115 infracciones a lo largo de nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18.
El City ha negado tajantemente las acusaciones, pero la prolongada batalla legal ha concluido con un sorprendente veredicto de culpabilidad. El club ha presentado una apelación, aunque siguen creciendo las peticiones de un castigo deportivo importante.
Todas las miradas estarán puestas en Anfield este fin de semana. Se espera que los directivos y empleados del club afronten un intenso cuestionamiento por las consecuencias legales, lo que añade una fuerte presión externa a una plantilla que atraviesa un calendario complicado.
- Getty Images Sport
Se avecina un duelo en Anfield
El Manchester City se enfrenta a una carrera contrarreloj para asegurarse de que Haaland esté en plenas condiciones para el choque del domingo. El equipo visitante también evaluará el estado de Nico O'Reilly y Antoine Semenyo mientras se recuperan de lesiones leves.
El Liverpool afronta sus propios quebraderos de cabeza con la plantilla tras el parón internacional. Cody Gakpo y Alexander Isak sufrieron lesiones con sus selecciones, mientras que se espera que Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Conor Bradley y Giovanni Leoni se queden fuera.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias