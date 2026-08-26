El Manchester City completa el fichaje del centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, procedente del Lille, con un contrato de cinco años

En su llegada, Bouaddi expresó su enorme orgullo y felicidad por fichar por un club que considera el mejor del mundo. Destacó la cultura ganadora en el Etihad Stadium y sus ganas de desarrollarse bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca.

«Este es un día muy especial para mí y para mi familia», dijo Bouaddi. «Manchester City es, para mí, el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del City. Llevo muchos años viendo al City y me encanta su estilo de juego. La plantilla es de talla mundial y Enzo es un gran entrenador».