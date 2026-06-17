El Manchester City competirá con el Tottenham por fichar a Sandro Tonali, pese a sus esfuerzos por contratar a Elliot Anderson

El City, ya con Enzo Maresca, quiere fichar a Tonali. El Tottenham negoció con él y lo quiere como estrella, pero ahora el Etihad compite por su fichaje. El City sigue al italiano de 26 años y no le asusta la elevada oferta que costaría sacarlo de St James' Park.

El interés del conjunto citizen apunta a una inminente reestructuración. El técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, admira a Tonali y el club londinense ha sido el más activo este verano. Sin embargo, el City permanece en la puja por un jugador que ya habló con el Arsenal en febrero. Con un valor estimado superior a 80 millones de libras, Tonali es uno de los nombres más codiciados de la Premier.



