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El Manchester City cierra la cesión de la portera inglesa Anna Moorhouse procedente del Orlando Pride
El Manchester City refuerza su portería
El Manchester City ha conseguido traer de vuelta a Inglaterra a Moorhouse con una cesión hasta enero de 2027. El movimiento llega mientras el City busca reforzar su plantilla tras el traspaso de Keating al Liverpool, lo que deja al entrenador Andree Jeglertz con pocas opciones de recambio experimentadas por detrás de la guardameta titular Ayaka Yamashita.
Moorhouse llega después de haber establecido el récord de porterías a cero en una sola temporada de la NWSL, con 13, durante el doblete de Shield y Championship del Orlando Pride en 2024. Pese a sus dificultades en su actual campaña en Estados Unidos, el movimiento ofrece a Moorhouse la oportunidad de reiniciarse en un entorno conocido, al tiempo que ayuda al City en la defensa de su título y en su próxima campaña europea.
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Moorhouse disfruta del nuevo desafío
En declaraciones a los medios del club, Moorhouse expresó su entusiasmo por regresar a Inglaterra para unirse a las vigentes campeonas. Detalló su motivación para dar el paso y afirmó: "Es un nuevo desafío y un estilo de juego diferente. Estoy feliz de estar aquí y de empezar. De arriba abajo, la temporada pasada fue increíble para el City y estoy feliz de estar aquí con las campeonas de Inglaterra. Cuando un club como el Manchester City llama, tienes que responder".
Moorhouse aporta una valiosa experiencia, tras haber ganado la Eurocopa 2025 con el equipo de Sarina Wiegman. Actualmente suma dos internacionalidades, y dejó la portería a cero en ambas apariciones.
Sjögran elogia una incorporación valiosa
La directora de fútbol del Manchester City Women, Therese Sjögran, destacó la importancia de asegurar a una jugadora con semejante pedigrí para lo que resta de la temporada nacional.
Sjögran declaró a la página web del club: "Anna es una portera con una experiencia extraordinaria y una trayectoria contrastada rindiendo al más alto nivel. Ha ganado títulos importantes en la WSL, con Orlando Pride y con Inglaterra, y su regularidad, carácter y calidad serán una valiosa incorporación para nuestra plantilla. Estamos encantados de dar la bienvenida a Anna al Manchester City y esperamos trabajar con ella durante su etapa con nosotros".
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¿Qué viene ahora para Moorhouse?
Moorhouse se integrará de inmediato en la plantilla del Manchester City, que se prepara para defender este domingo su corona en la Women's Super League. Aunque se espera que Yamashita mantenga el puesto de titular, Moorhouse deberá estar lista para entrar cuando sea necesario en un calendario cargado de partidos que también incluye compromisos europeos. Su objetivo será acumular minutos con regularidad de cara al Mundial de 2027.
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