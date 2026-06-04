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El Manchester City aún confía en Elliot Anderson, pero considera a Sandro Tonali como opción tras el rechazo del Nottingham Forest a su primera oferta
El City prepara un segundo intento por fichar a Anderson
El Manchester City quiere negociar de nuevo por Anderson, del Forest. Tras una gran temporada en el City Ground, el ex del Newcastle se ha convertido en prioridad para el club citizen. Aunque la primera oferta fue rechazada, Fabrizio Romano asegura que llegará pronto una segunda mejorada.
El Forest se mantiene firme y pide unos 100 millones de libras. El club de los East Midlands toma como referencia el traspaso récord de Declan Rice al Arsenal, por 105 millones de libras. El City, sin embargo, cree que Anderson es ideal para revitalizar un centro del campo que cedió el título de la Premier a los Gunners de Mikel Arteta. Con el internacional inglés a punto de brillar en el Mundial, el City quiere actuar rápido antes de que su precio suba aún más.
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Comienza la vida tras la marcha de Pep Guardiola
La salida de Pep Guardiola este verano marca un cambio clave para el City. Tras una década con 20 títulos, su partida deja un gran vacío en el Etihad. Quedar segundos aumentó la presión sobre los fichajes para pelear por el título la próxima temporada.
Tras su marcha, el club busca jóvenes de la cantera para cimentar el futuro. Anderson, seguido también por el Manchester United, encaja en ese perfil tras una brillante temporada 2025-26 con el Forest, donde jugó 50 partidos, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias. Los vigentes campeones de la FA Cup y la Carabao Cup quieren mantener su dominio en Inglaterra, aunque sus rivales también se refuerzan en esta pretemporada.
Tonali se perfila como una alternativa de peso
El City mantiene su interés en Anderson, pero su precio de 100 millones de libras ha llevado al club a buscar otras opciones. Sandro Tonali es la principal alternativa: ha jugado 35 partidos con el Newcastle en la Premier League en los últimos dos años y su fichaje también sería costoso.
Según Romano, el equipo de fichajes del City lo admira. Sin embargo, su traspaso no será fácil: los Magpies no necesitan vender tras ingresar 80 millones con la venta de Anthony Gordon al Barcelona, así que cualquier operación por el ex del AC Milan volvería a disparar el precio de los centrocampistas.
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Un verano de grandes cambios
La pugna por Anderson y el plan B con Tonali reflejan la ambiciosa estrategia de fichajes del City. Aunque Anderson llevó al Forest a las semifinales de la Europa League, el 16.º lugar del equipo —y el 12.º del Newcastle con Tonali— les impide jugar competiciones europeas la próxima temporada.
Con varias salidas posibles y un nuevo plan táctico en marcha, el club no quiere dejar nada al azar: su prioridad es reconstruir la columna vertebral del equipo para desbancar al Arsenal.