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El Manchester City anuncia la renovación de Phil Foden, quien espera trabajar con el «brillante» Enzo Maresca
El héroe local renueva su compromiso hasta 2030
Foden ha renovado con el Manchester City hasta 2030, con opción a un año más. Así se acaban los rumores sobre un fichaje por el Galatasaray. Tras una temporada con minutos irregulares y quedarse fuera de la selección inglesa en el Mundial, se había especulado con su salida.
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Foden aspira a conquistar más títulos bajo la dirección del «brillante» Maresca
«Comprometer mi futuro con el City lo es todo para mí», declaró Foden en la web oficial del club. «Jugar aquí es mi sueño y siempre es un honor vestir esta camiseta. He tenido la suerte de vivir una etapa histórica llena de títulos, pero seguimos mirando al futuro para ganar más.
«Solo puedo dar las gracias al club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición, que siguen depositando su confianza en mí. Espero poder devolvéroslo en los próximos años».
Además, se muestra ilusionado con el regreso de Maresca al banquillo, tras sus etapas en Chelsea y Leicester. El italiano ya fue asistente de Guardiola en la temporada del triplete 2022-23, periodo en el que Foden se consolidó.
«Estoy deseando volver a trabajar con Enzo. Fue brillante en la temporada del triplete y todos los jugadores lo respetaban y disfrutaban trabajando con él», añadió. «Tenerlo de vuelta es emocionante. He mejorado mucho con nuestros entrenadores y con una plantilla de talla mundial, y estoy ilusionado por la próxima etapa de mi carrera en este gran club».
Viana elogia el talento único del City
El director deportivo, Hugo Viana, elogió al jugador de 26 años y destacó que sus mejores años aún están por llegar. «Todos en el Manchester City estamos muy orgullosos de Phil», afirmó. «Representa lo mejor de nuestra cantera. Es un talento único; ver su creatividad es un placer.
Nada de lo que ha conseguido habría sido posible sin su concentración, dedicación y humildad para trabajar duro y aprender de nuestros entrenadores y jugadores.
«Dado que Phil se incorporó al City a los nueve años, su éxito continuado se celebra en todos los rincones de nuestro club, desde el personal de la cantera que ayudó a formarlo hasta los aficionados del City que le han apoyado en todo momento».
A sus 26 años, su evolución continúa y estamos impacientes por ver en qué jugador se convertirá en los próximos años».
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Un viaje de ensueño desde la academia
Foden admitió que su permanencia en el Etihad superó sus expectativas. Llegó a los nueve años como recogepelotas y llegó a ser Jugador del Año de la PFA. Al preguntarle si alguna vez imaginó quedarse tanto tiempo, respondió: «Ni en un millón de años. Soñaba con llegar al primer equipo, pero quedarme tanto tiempo es un sueño. Lo estoy disfrutando y quiero sacarle el máximo partido».
Ahora busca recuperar la regularidad que lo hizo brillar en la Premier 2023-24, pues la pasada campaña solo fue titular en dos partidos de Liga tras el empate con el Nottingham Forest en marzo y salió pronto en la final de la FA Cup. Confía en alcanzar su mejor nivel bajo la guía de Maresca.
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