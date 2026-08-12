El Manchester City anuncia el fichaje de Geronimo Rulli procedente del Marsella tras el traspaso de James Trafford al Leeds United

El Manchester City se ha movido con rapidez en el mercado de fichajes para reforzar sus opciones en la portería y ha cerrado el fichaje de Rulli. El jugador, de 34 años, llega al campeón de la Premier League procedente del Marsella por una cantidad de 1,7 millones de libras, según se informa, y regresa al club en el que pasó la temporada 2016-17. La llegada del argentino es una respuesta directa a la salida de Trafford.

Durante su primera etapa en Mánchester, Rulli no llegó a disputar ni un solo partido con el primer equipo, pero ahora regresa como un veterano con un amplio bagaje en las principales ligas de Europa y en la escena internacional. El club confirmó que Rulli ha firmado un contrato que le vincula hasta el verano de 2028.







