El Manchester City ha dado un paso importante en su intento de fichar a Bouaddi, ya que el jugador ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales para trasladarse al Etihad Stadium. El futbolista, de 18 años, se ha convertido en una prioridad para el City tras una serie de actuaciones destacadas tanto con su club como con su selección. Se entiende que la operación está en su fase final, ya que el City busca cerrar sus gestiones antes de que comience la temporada de la Premier League en menos de quince días.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el jugador está muy interesado en marcharse a Inglaterra lo antes posible. Romano afirmó a través de X: «Ayyoub Bouaddi y su entorno han alcanzado ya un acuerdo sobre las condiciones personales con el Manchester City. Se espera que el #MCFC cierre el acuerdo con el Lille como siguiente paso, ya avanzado, ya que la preferencia de Bouaddi sería unirse al City AHORA, en lugar de en 2027».