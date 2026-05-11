El Manchester City activará la cláusula de rescisión del centrocampista, que batiría todos los récords, y ya tiene un plan para ceder al joven prodigio

El City lidera la carrera para fichar a Eichhorn, joven promesa del Hertha de Berlín, y Guardiola impulsa su incorporación.

Los campeones de la Premier League han elaborado un plan para asegurar su desarrollo y futuro en el Etihad Stadium.

Según Sky Sport, el City activará su cláusula de rescisión este verano y, de inmediato, lo cederá al Bayer Leverkusen, donde podrá ganar experiencia en la Bundesliga antes de incorporarse al primer equipo.



