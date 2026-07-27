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El Mala, listo para fichar por un grande de la Bundesliga tras rechazar una oferta de la Premier League
El Mala presiona para que el equipo se traslade al Westfalenstadion
Según Sky Germany, la pugna por El Mala, estrella del Colonia, ha dado un giro decisivo: el joven ha comunicado al club su deseo de fichar por el Dortmund. A pesar del interés de la Premier League, el internacional sub-21 alemán se inclina por los «Negros y Amarillos».
Esta decisión fortalece al Dortmund, aunque las negociaciones con el Colonia siguen siendo complejas. Los «Billy Goats» han mantenido una postura firme todo el verano, protegiendo a su jugador estrella, con contrato hasta 2030. El Dortmund se muestra confiado, pero sabe que la diferencia económica entre ambos clubes es considerable.
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Persiste el enfrentamiento financiero entre los clubes.
Aunque el jugador prefiere fichar por el Dortmund, aún no hay acuerdo total sobre el traspaso, pues el Colonia pide un precio alto. El Dortmund ofreció hasta 42 millones de euros, con 26 millones garantizados y el resto en variables, pero el Colonia lo rechazó de inmediato tras haber aceptado antes 50 millones del Brentford.
Los medios alemanes debaten la estructura de las ofertas del Dortmund: unos hablan de 34 millones de euros como base, otros aseguran que la parte garantizada es menor.
El director deportivo del Dortmund, Ole Book, ha tachado esos números de «información falsa».
Rechazando el atractivo de la Premier League
Varios clubes de la Premier League han seguido a El Mala, pero nunca fichó por uno.
El Brentford estuvo a punto de ficharlo por 45 millones de euros más 5 en variables, lo que habría sido un récord para el club.
Su decisión de quedarse en el Dortmund frustra a los clubes ingleses, que veían en él un talento alemán de primer nivel. Al elegir el BVB, El Mala prioriza una cantera que convierte a jóvenes promesas en estrellas mundiales.
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Una estrella en ascenso no pierde la concentración
Aunque su traspaso sigue acaparando titulares, las actuaciones de «El Mala» han demostrado por qué es objeto de una pugna de 50 millones de euros.
En su primera temporada completa en la Bundesliga marcó 13 goles y dio cinco asistencias en los 34 partidos.
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