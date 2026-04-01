AFP
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El mágico Lionel Messi suma un gol y una asistencia en la goleada de Argentina a Zambia, en la emotiva despedida del jugador del Inter de Miami en La Bombonera
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La Albiceleste se lleva una contundente victoria
Argentina dominó en su último partido de preparación en casa antes del Mundial de junio; Messi asistió a Julián Álvarez en un gol y marcó otro él mismo tras salir de titular. Tras el descanso, Nicolás Otamendi marcó desde el punto de penalti, antes de que un gol en propia puerta de Zambia y un remate de Valentín Barco completaran la goleada por 5-0. Esta contundente victoria permitió a Messi despedirse de la afición argentina con una declaración de intenciones perfecta antes de que el equipo defienda su título mundial en Norteamérica este verano.
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La despedida de los incondicionales
La noche también tuvo un gran significado para Otamendi, quien confirmó que se retirará de la selección tras el próximo torneo. Tras el partido y tras marcar el penalti que Messi le cedió desinteresadamente, el defensa comentó: «No hay mayor satisfacción que vestir la camiseta de la selección». Estoy muy contento de haber tenido esta despedida en casa. Ha sido un largo camino, lleno de muchas alegrías y algunas penas, porque así es el fútbol. Me voy con la sensación de haberlo dado todo por la selección, siempre dispuesto y con ganas de defender esta camiseta».
Scaloni exige excelencia
A pesar del ambiente festivo, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, se mantuvo centrado en el nivel de juego tras la ajustada y poco convincente victoria sobre Mauritania de la semana pasada. Se mostró aliviado por la mejora en el rendimiento y afirmó: «Lo importante es que lo que ocurrió el otro día no vuelva a suceder. Creo que hoy se ha demostrado que fue un tropiezo y que el equipo, trabajando en conjunto, ha logrado jugar bien».
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Aún se espera la decisión de Messi
Argentina se enfrentará a un complicado Grupo J del Mundial, en el que se medirá a Argelia, Austria y Jordania. Scaloni debe cerrar su lista de 26 convocados antes de la fecha límite del 30 de mayo, prestando especial atención a la gestión de la condición física de su núcleo de veteranos. Todas las miradas estarán puestas en si Messi entra en la convocatoria, ya que la superestrella del Inter de Miami aún no ha confirmado su participación. Los actuales campeones debutarán en el torneo contra Argelia el 16 de junio.