El jugador francés Ferland Mendy continúa con su proceso de recuperación de su última lesión, que avanza a buen ritmo, y podría volver a entrenar con el grupo el próximo mes de septiembre.

Mendy se sometió a una operación quirúrgica el pasado mes de mayo, tras sufrir una rotura en el bíceps femoral, y hubo informes que apuntaban a que el periodo de recuperación podría extenderse hasta un año completo, algo que el entorno del jugador desmiente de forma categórica.

En el Real Madrid, por su parte, fueron algo más cautelosos y hablaron entonces de una ausencia de entre 4 y 5 meses.

El diario As señaló que el lateral izquierdo francés, cuando regrese de la lesión, volverá como jugador del Real Madrid, ya que su contrato se extiende hasta el verano de 2028.

El Real Madrid había reforzado la posición de lateral izquierdo con la incorporación de Carreras el pasado verano, y también fichó a Marc Cucurella este verano, mientras que Fran García se marchó al Real Betis.

En el caso de Mendy, la cuestión tiene que ver más con el estado físico que con el rendimiento, pues el club reconoce que el francés, cuando está sano, representa una gran garantía en la línea defensiva, y no es casualidad que fuera un jugador importante en los dos últimos títulos de la Liga de Campeones que conquistó el Real Madrid.