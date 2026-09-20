La última edición del derbi madrileño fue una batalla de la vieja escuela que se encendió mucho antes del pitido final, alimentada por decisiones controvertidas del colegiado Miguel Angel Ortiz Arias. La tensión alcanzó el punto de ebullición cuando Cristian «Cuti» Romero, del Atlético, evitó la tarjeta roja por una peligrosa entrada a gran altura sobre Jude Bellingham. A pesar de una recomendación desde la sala del VAR para revisar la acción por una posible expulsión, el árbitro optó por mantener la tarjeta amarilla, una decisión que dejó atónito al banquillo del Real Madrid.

La frustración del Real Madrid aumentó cuando Lee Kang-in pareció golpear a Federico Valverde con una dura entrada que también quedó sin castigo por parte del árbitro y sus asistentes de vídeo. Mourinho, que había mantenido una alineación relativamente constante tras las recientes victorias, observó cómo a su equipo le faltaba la intensidad necesaria para un contexto de tanta exigencia.

La primera parte terminó sin goles, pero el daño psicológico ya estaba hecho, con los visitantes más centrados en el arbitraje que en las carencias tácticas que estaban permitiendo al Atlético de Madrid marcar el ritmo del partido.