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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Mohamed Saeed
Traducido por

¡El Madrid de Mourinho se estrella y arde! El Atlético domina un derbi incendiario mientras las polémicas decisiones arbitrales desatan la furia

Real Madrid
Atlético Madrid
D. Simeone
Atlético Madrid vs Real Madrid
Primera División
G. Simeone
J. Mourinho

El Atlético de Madrid hizo valer su dominio en la capital con una dura victoria por 2-1 sobre un deslavazado Real Madrid en el Metropolitano. Mientras el equipo de Diego Simeone exhibió una intensidad superior y una mayor claridad táctica, el partido quedó eclipsado por una serie de explosivas decisiones arbitrales que dejaron indignados a los hombres de Jose Mourinho.

  • Meltdown en el Metropolitano mientras las decisiones arbitrales desatan la furia

    La última edición del derbi madrileño fue una batalla de la vieja escuela que se encendió mucho antes del pitido final, alimentada por decisiones controvertidas del colegiado Miguel Angel Ortiz Arias. La tensión alcanzó el punto de ebullición cuando Cristian «Cuti» Romero, del Atlético, evitó la tarjeta roja por una peligrosa entrada a gran altura sobre Jude Bellingham. A pesar de una recomendación desde la sala del VAR para revisar la acción por una posible expulsión, el árbitro optó por mantener la tarjeta amarilla, una decisión que dejó atónito al banquillo del Real Madrid.

    La frustración del Real Madrid aumentó cuando Lee Kang-in pareció golpear a Federico Valverde con una dura entrada que también quedó sin castigo por parte del árbitro y sus asistentes de vídeo. Mourinho, que había mantenido una alineación relativamente constante tras las recientes victorias, observó cómo a su equipo le faltaba la intensidad necesaria para un contexto de tanta exigencia.

    La primera parte terminó sin goles, pero el daño psicológico ya estaba hecho, con los visitantes más centrados en el arbitraje que en las carencias tácticas que estaban permitiendo al Atlético de Madrid marcar el ritmo del partido.

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    Simeone inspira el resurgir rojiblanco

    Aunque los titulares se centrarán en el arbitraje, la historia futbolística fue la de la energía incansable del Atlético, personificada en la actuación de Giuliano Simeone. El joven atacante fue una amenaza constante para Marc Cucurella, impulsando a su equipo con el «coraje y corazón» que tantas veces se celebra en el himno del club.

    Los ajustes tácticos de Diego Simeone, entre ellos la titularidad de Pubill para aportar protección y dejar a Julian Alvarez en el banquillo, dieron resultado, ya que el conjunto local controló el ritmo.

    El partido dio un giro decisivo al inicio de la segunda parte, cuando se consideró que Dean Huijsen había cometido falta sobre Simeone dentro del área. En un momento de marcado contraste con las acciones de la primera mitad, Ortiz Arias consultó el monitor del VAR y elevó su amarilla inicial a roja, dejando al Real Madrid con diez hombres. Alex Grimaldo asumió el lanzamiento y superó con sangre fría a Courtois para dar a los locales una ventaja merecida.

    El Atleti volvió a golpear. Giuliano, el indiscutible protagonista de la tarde, puso un centro perfecto para que Jonathan David rematara con facilidad. El gol del delantero canadiense sonó a sentencia, confirmando que Jonathan David duplica la ventaja y agrava la herida para un Real Madrid que parecía completamente falto de ideas y de espíritu de lucha.

  • La tardía esperanza de Rudiger no logra ocultar el declive del Madrid

    Hubo un breve momento de drama en los últimos minutos, cuando Antonio Rudiger se elevó por encima de todos para cabecear a la red una falta botada por Bernardo Silva y recortar la desventaja a 2-1. El gol sembró cierto pánico en la grada del Metropolitano, pero acabó siendo un espejismo para los vigentes campeones de Europa. Yan Diomande tuvo una ocasión clarísima para hacer el 3-1 al contraataque, pero se topó con una brillante parada de Jan Oblak, y a los visitantes simplemente no les quedaban ni las piernas ni la convicción para encontrar un segundo gol del empate. El arreón final fue «insuficiente para competir en la élite» y, cuando sonó el pitido final, el contraste entre ambos banquillos no pudo ser más llamativo.

    Con el parón internacional a la vuelta de la esquina, el Real Madrid se encuentra en una situación delicada, a seis puntos de un Barcelona pleno. Para el Atlético, esto fue una declaración de intenciones, una victoria construida sobre los valores fundamentales de su entrenador que le eleva por encima de su vecino en la clasificación de LaLiga.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El estancamiento táctico deja a Mourinho en el punto de mira

    Las secuelas de la derrota ya han puesto el foco sobre Mourinho, cuyo segundo paso por el Bernabéu está perdiendo brillo rápidamente. A pesar de los costosos refuerzos veraniegos, incluidas las llegadas de Denzel Dumfries y el regreso de Bellingham, al equipo le falta la «garra» característica que se esperaba que Mourinho inculcara. La ausencia de un estilo de juego claro se está convirtiendo en una gran preocupación para la cúpula del Madrid, mientras la distancia con el Barcelona sigue ampliándose incluso a estas alturas tan tempranas del curso.

    En cambio, los ajustes tácticos de Diego Simeone fueron magistrales. Al introducir a Koke al descanso para reemplazar al amonestado Marc Pubill, se hizo con el control total de la sala de máquinas. La versatilidad de Marcos Llorente volvió a quedar patente al pasar al lateral derecho, permitiendo a los jugadores más creativos explotar los espacios que dejó el rival, con 10 hombres.

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