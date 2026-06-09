La acción judicial se basa en una auditoría interna independiente, encargada por el consejo de administración en diciembre y presentada por abogados externos a principios de junio. Según los documentos examinados este lunes, los investigadores hallaron una «desorganización deliberada de las actividades de la empresa» y «una opacidad sistemática en la gestión financiera».

El comunicado oficial detalla irregularidades masivas en toda la red de clubes: «El informe destaca flujos financieros de varios cientos de millones de euros aparentemente sin justificación, en un contexto de graves problemas de liquidez y retrasos en el pago a la Seguridad Social». Estos hallazgos revelan la difícil situación financiera vivida durante el mandato de la anterior administración.