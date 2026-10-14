El Lyon ha obtenido un pequeño consuelo económico tras quedar eliminado de la Champions League. El club francés vio truncado su sueño europeo en la ronda de play-off tras una tensa eliminatoria a doble partido contra el Fenerbahce.

Pese a haber superado al Sparta de Praga en las rondas preliminares, el equipo de Paulo Fonseca no logró clasificarse para la fase de liga de la competición. Ahora centra su atención en la Europa League, donde recientemente derrotó al Anderlecht por 2-1.