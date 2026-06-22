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Yosua Arya

Traducido por

«Él lloraba y yo también»: la esposa de Raphinha revela la desgarradora llamada que mantuvo con la estrella brasileña tras la lesión sufrida en el Mundial

Raphinha
Brazil
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La participación de Raphinha en el Mundial está en duda tras sufrir una lesión en el tendón de la corva ante Haití. Su esposa, Natalia Belloli, reveló la emotiva llamada que siguieron, mientras Brasil monitorea su recuperación con la esperanza de que aún pueda jugar en las siguientes fases del torneo.

  • La estrella brasileña sufre un revés de cara al Mundial

    En la victoria de Brasil 3-0 sobre Haití en el Mundial, Raphinha tuvo que salir lesionado por un problema en el isquiotibial. El delantero del Barcelona es clave en el ataque de la Seleção, pero su presencia en lo que queda de torneo ahora es duda.

    El jugador de 29 años y su familia reaccionaron con emoción. A medida que crecía la preocupación por la gravedad de la lesión, sus esperanzas de brillar en la Copa se desvanecieron. Después del partido en Filadelfia, el extremo se sometió a pruebas médicas y, tras un breve encuentro con su familia, inició su rehabilitación.

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    Belloli recuerda una conversación emotiva

    En una entrevista con «Domingao com Huck», Belloli admitió que la lesión fue muy dura para ella y su marido. Explicó que, tras el primer impacto, hallaron fuerzas al conversar sobre el futuro.

    «Sinceramente, fue una de las primeras veces que me quedé sin palabras. Él lloraba, y yo también», afirmó. «Hablamos por teléfono; al día siguiente se sometió a unas pruebas médicas y volvió a casa un rato, donde pudimos hablar de la situación.

    Ahora está bien, fuerte y seguro de su propósito. Lo importante es mantener la actitud adecuada y creer que vendrán días mejores».

  • Brasil deja la puerta abierta a un posible regreso

    Brasil confirmó que Raphinha se queda con la selección y no regresará a su país. La CBF supervisará un tratamiento intensivo para que el extremo pueda aportar si el equipo avanza en la fase eliminatoria. El equipo médico actuará con precaución en su recuperación.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La recuperación sigue siendo la prioridad

    La prioridad es la rehabilitación y el bienestar de Raphinha. El equipo médico de Brasil evaluará su evolución antes de decidir si puede volver a jugar en la competición. Mientras, el Barcelona seguirá de cerca su recuperación. El club espera que el delantero se recupere sin arriesgar una reincidencia que pueda afectar la nueva temporada.

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