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El Liverpool y el Newcastle, listos para disputarse al delantero colombiano por 80 millones de euros
El creciente murmullo de las especulaciones
Según informa el Correio da Manhã, se está gestando una reñida pugna por el fichaje entre el Liverpool y el Newcastle United por el destacado delantero del Sporting de Lisboa, Luis Suárez. El jugador, de 28 años, se ha convertido en uno de los delanteros más letales del fútbol europeo desde su fichaje por 25 millones de euros procedente del Almería en 2025, llenando con eficacia el vacío dejado por Viktor Gyokeres. El valor de Suárez se disparó tras marcar dos goles simbólicos contra el París Saint-Germain en enero, y ahora se ha consolidado como titular indiscutible de la selección colombiana de cara al Mundial. A pesar de su gran estado de forma, el Sporting sigue en una posición dominante, ya que el delantero tiene un contrato a largo plazo en el Estadio José Alvalade hasta junio de 2030.
- AFP
Jersey de la Premier League
Aunque el Sporting no tiene prisa por venderlo, la perspectiva de jugar en la máxima categoría del fútbol inglés parece estar influyendo en las ideas del delantero. Suárez ha insinuado en privado que podría estar a punto de fichar por la Premier League una vez que concluya la presente temporada, siempre y cuando se alcance el precio de venta.
Las estadísticas del colombiano esta temporada son testimonio de su evolución, ya que ha logrado 33 goles y siete asistencias en 42 partidos en todas las competiciones. Esto incluye un notable registro de 24 goles en solo 25 partidos de liga, además de cinco goles en diez encuentros de la Liga de Campeones. Estas cifras han convencido a los ojeadores de Anfield y St. James' Park de que posee la tenacidad necesaria para triunfar en la liga más exigente del mundo.
Precio frente al nivel de resistencia
A pesar del revuelo actual, un posible desembolso de 80 millones de euros —o incluso una cifra negociada de 60 millones— conlleva riesgos inherentes que los ojeadores de la Premier League están siguiendo de cerca. El historial de Suárez antes de llegar a Lisboa era bastante más modesto; en sus anteriores etapas en La Liga solo había marcado 23 goles en 100 partidos. Este contexto histórico crea una tensión en el núcleo de la historia, ya que los clubes deben decidir si su actual racha goleadora es una mejora permanente de su juego o un producto del sistema portugués. La directiva del Sporting, por su parte, se conforma con retrasar cualquier negociación formal hasta después del Mundial, apostando por que el valor del delantero suba aún más en la escena mundial.
- AFP
Prueba de nivel europeo
Las credenciales continentales del Sporting CP se pondrán a prueba en su próximo enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Arsenal, uno de los equipos más destacados de la Premier League, con el partido de ida programado para el 7 de abril en Lisboa. Este encuentro de gran repercusión supone la prueba de fuego definitiva para Suárez, ya que le brinda la oportunidad de demostrar que puede mantener su eficacia goleadora frente a una de las defensas más disciplinadas de Europa. Con la ventana de fichajes de verano acercándose y un Mundial en el horizonte, estas actuaciones destacadas frente a rivales ingleses de élite podrían ser el factor definitivo que convenza al Liverpool o al Newcastle de activar su cláusula de rescisión de 80 millones de euros.