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El Liverpool y Dominik Szoboszlai están a punto de cerrar la renovación a largo plazo del contrato del centrocampista
El Liverpool da un paso para asegurar el futuro de Szoboszlai
Szoboszlai está a punto de comprometer su futuro con el Liverpool mediante la firma de un nuevo contrato a largo plazo. Según The Athletic, ya existe un acuerdo preliminar con el internacional húngaro, tras meses de negociaciones entre el director deportivo Richard Hughes y sus representantes.
Aunque le restan dos años de contrato, su regularidad en la Premier League convirtió la ampliación en prioridad para el club. El acuerdo acaba con los rumores y refuerza al nuevo técnico, Andoni Iraola.
Llegó en 2023 procedente del RB Leipzig por 60 millones de libras y, a sus 25 años, se ha convertido en pieza clave del equipo. Ayudó a los Reds a ganar la Premier League en la 2024-25 y brilló individualmente en la complicada 2025-26.
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Szoboszlai reitera su compromiso con el Liverpool
Szoboszlai habló tras ganar el derbi de Merseyside en abril, cuando aún negociaba su nuevo contrato. Reconoció que no había avances, pero quiere seguir en Anfield.
«No ha habido avances reales, así que no puedo decir nada nuevo sobre mi situación contractual», declaró a los periodistas. «Como ya sabéis, mi contrato termina en 2028, así que estoy listo para darlo todo cada día, cada semana, y luego ya veremos. Por supuesto que me veo aquí a largo plazo, pero en realidad ya no está en mis manos. Me encanta estar aquí. Me encantan los aficionados. Mi familia es feliz».
Una piedra angular de la nueva era del Liverpool
Renovar a Szoboszlai garantiza al Liverpool estabilidad en la nueva etapa con Iraola. Mantener a uno de sus jugadores clave disipa dudas en un verano de cambios.
El internacional húngaro destaca por su versatilidad: puede actuar de mediapunta, extremo, mediocentro e incluso lateral derecho. La temporada pasada marcó 13 goles y dio 12 asistencias en 53 partidos, convirtiéndose en el primer centrocampista del Liverpool desde Steven Gerrard (2013-14) en alcanzar dobles dígitos en ambas estadísticas.
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¿Y ahora qué?
Con el acuerdo ya cerrado, se espera que Szoboszlai se una a la gira de pretemporada del Liverpool por Estados Unidos. Su presencia desde el inicio dará a Iraola tiempo valioso para integrar a uno de sus jugadores clave en el sistema. Mientras el Liverpool se prepara para la nueva temporada, la resolución del contrato de Szoboszlai permite al jugador y al club centrarse en volver a lo más alto del fútbol inglés y europeo.
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