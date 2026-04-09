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El Liverpool tuvo «suerte» de perder solo 2-0 contra el PSG, según un duro análisis de Arne Slot sobre los cuartos de final de la Liga de Campeones
Slot admite que los Reds tuvieron «suerte»
El Liverpool sufrió en París ante un París Saint-Germain dominador. Los goles locales aturdieron al líder de la Premier, y Slot admitió la clara diferencia de calidad. El técnico holandés reconoció que el marcador podría haber sido mayor si los campeones de la Ligue 1 hubieran estado más acertados.
Tras el partido, dijo a TNT Sports: «Si analizamos los 90 minutos, tuvimos suerte de perder solo 2-0. El primer gol fue duro, pero seguir vivos es positivo. Ahora los llevaremos a Anfield, donde sabemos que el campo juega a nuestro favor».
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Estrategias para hacer frente a la presión del PSG
Slot atribuyó la derrota a la incapacidad de su equipo para presionar. Aunque el Liverpool intentó romper el ritmo local, la calidad de los centrocampistas del PSG les permitió sortear la presión con facilidad, dejando al conjunto inglés vulnerable en las transiciones. Al ser preguntado si habían generado suficientes ocasiones para ganar, respondió: «Sí y no. Sí, porque queremos crear más; no, porque no hubo muchas opciones claras. Intentamos hacerles subir, pero nos superaron en el uno contra uno. En la segunda parte pasó lo mismo; tuvimos momentos en posiciones prometedoras».
¿Por qué dejó Slot a Salah en el banquillo?
La ausencia de Mohamed Salah fue el tema de la noche. Aunque el Liverpool perdía y necesitaba un gol, el egipcio se quedó en el banquillo y Alexander Isak entró en un cambio múltiple. Slot explicó que priorizó la defensa: «En el final del partido tocaba sobrevivir». «En los últimos minutos tocaba aguantar más que marcar», explicó. «Nunca se sabe: la temporada pasada ganamos en el 85 con gol de Elliott tras quitar a Mo. Defendimos en nuestro área unos 20-25 minutos, así que prefiero que guarde fuerzas para los próximos partidos».
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En Anfield aún hay esperanzas de que vuelva
A pesar de la actuación mediocre, la desventaja de solo dos goles da al Liverpool esperanza para la vuelta. Los Reds tienen un historial legendario de remontadas en Merseyside, y Slot confía en que el ambiente del estadio compense la diferencia de calidad vista en París. Ahora deben encontrar la manera de darle la vuelta a la eliminatoria la próxima semana o quedarán eliminados de la máxima competición europea. Antes, eso sí, deben centrarse en la liga nacional, donde reciben al Fulham en la Premier League.