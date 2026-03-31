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El Liverpool sufre un nuevo revés por lesión, ya que Jeremie Frimpong ha tenido que ser sustituido tras salir desde el banquillo en el partido contra Holanda
La pausa internacional acaba en desastre
Las expectativas eran altas al acercarse el final del parón internacional, pero los peores temores de Arne Slot se hicieron realidad durante el partido amistoso de Holanda contra Ecuador.
Frimpong saltó al campo en el descanso en sustitución de su compañero en el Liverpool Cody Gakpo, pero su noche terminó prematuramente de forma preocupante. El jugador de 25 años solo aguantó 13 minutos sobre el terreno de juego antes de ser sustituido tras salir del banquillo, lo que obligó a Ronald Koeman a realizar un cambio forzado.
Se vio al internacional holandés dirigirse directamente al túnel, una imagen que sin duda causará gran inquietud al cuerpo técnico en Merseyside.
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Frimpong sigue teniendo problemas físicos
Este último contratiempo resulta especialmente frustrante, dada la irregularidad de la temporada de Frimpong. El exjugador del Bayer Leverkusen ya ha tenido que pasar dos periodos de baja esta temporada, lo que le ha impedido mantener un ritmo constante en la Premier League. Su primer problema grave se produjo contra el Eintracht de Fráncfort en la Liga de Campeones, allá por octubre.
A ese problema en el tendón de la corva le siguió otra distensión muscular durante el partido contra el Qarabag en enero. Aunque el equipo médico holandés aún no ha confirmado la naturaleza exacta de esta última lesión, la recurrencia de sus problemas musculares sugiere que podría ser necesario un periodo de recuperación, lo que pone en riesgo su participación en la recta final de la temporada.
Se agrava la crisis defensiva del Slot
El momento no podría ser peor para el Liverpool, que se prepara para un partido de la FA Cup de gran importancia contra el Manchester City este sábado. Arne Slot ya se enfrenta a una grave escasez de opciones en el lateral derecho de su defensa, lo que convierte la posible ausencia de Frimpong en una pesadilla táctica.
El internacional norirlandés Conor Bradley ha sido descartado para lo que queda de temporada tras ser operado de una grave lesión de rodilla sufrida contra el Arsenal. Sin Frimpong ni Bradley, Slot podría verse obligado a recolocar a Dominik Szoboszlai en una posición más retrasada, o recurrir al versátil Joe Gómez para cubrir el hueco durante una semana crucial de partidos.
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Se avecinan partidos decisivos
Más allá del partido de copa nacional, el Liverpool también afronta un crucial partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain tan solo cuatro días después. La perspectiva de enfrentarse al talento ofensivo del campeón francés sin un lateral derecho especializado y en plena forma resulta desalentadora para los Reds, que luchan por conquistar títulos en varios frentes.
Frimpong fue uno de los varios representantes del Liverpool en la convocatoria de la selección holandesa del martes, junto a Virgil van Dijk y Gakpo, mientras que Ryan Gravenberch se quedó en el banquillo sin llegar a jugar.
Sin embargo, la atención se centra ahora por completo en la enfermería del AXA Training Centre, ya que el club espera con impaciencia noticias sobre la gravedad de la lesión de Frimpong.