¡El Liverpool se hace con los descartes! El nuevo presidente del Marsella arremete contra los Reds por su «decepcionante» política de fichajes

El nuevo máximo responsable del Marsella aprovechó su presentación oficial el viernes para criticar el gasto ineficaz en el fútbol moderno y citó al Liverpool como ejemplo. Junto al propietario Frank McCourt, Richard comparó las ambiciones del OM con las de los gigantes ingleses.

«El OM pertenece a un grupo selecto que debe jugar la Liga de Campeones cada año, lo que exige acabar entre los tres primeros de la Ligue 1», explicó Richard. «Pero no se trata solo de dinero. Algunos clubes han gastado sumas enormes —como el Liverpool, que invirtió 480 millones de euros el verano pasado— y, sin embargo... No diría que es un fracaso, pero hay mucha decepción».



