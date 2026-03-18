El Liverpool se fija en la Serie A mientras los Reds se preparan para disputarle al Barcelona un defensa

Se prevé que la pugna por Bastoni se intensifique a medida que se acerque el mercado de fichajes de verano, ya que tanto el Liverpool como el Barcelona están barajando la posibilidad de presentar ofertas formales. Para los Reds, el reto consiste en superar el tradicional tirón del Barcelona para hacerse con un jugador que, según Transfermarkt, está valorado actualmente en 80 millones de euros (92,3 millones de dólares) por casi la mitad de ese precio. La posición final del Inter en la liga y sus objetivos de fichajes determinarán la rapidez con la que presionen para cerrar la venta. Mientras tanto, Bastoni sigue centrado en conseguir otro Scudetto con el Inter, pero su fichaje por una de las dos grandes ligas europeas parece cada vez más inevitable.