AFP
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El Liverpool se fija en Bradley Barcola como alternativa a Yan Diomande, ya que el extremo del RB Leipzig parece decantarse por el PSG en lugar de dar el salto a la Premier League
Diomande se decanta por el Parc des Princes
El fichaje de Diomande por el Liverpool se ha complicado: el extremo de 19 años, revelación del RB Leipzig, está cerca del campeón de la Ligue 1. El atractivo de París ha pesado más que el interés de los Reds, sobre todo tras su buen Mundial.
Según Footmercato, el PSG confía en cerrar un acuerdo con el Leipzig en los próximos días. La alta exigencia económica del club alemán enfrió a Liverpool, que no quiso pagar más de su valoración interna del joven.
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Los Reds se fijan en Barcola como principal alternativa
Con Diomande rumbo a la Ligue 1, el Liverpool se fija en Barcola, según Sky Sports. El extremo de 23 años lidera la lista de fichajes de Anfield y su perfil encaja para suceder a Salah, sobre todo tras la llegada de Víctor Muñoz.
Su situación en el PSG es compleja: aunque es muy valorado, su futuro es incierto porque no ha jugado los partidos clave. Se decepcionó al no entrar en el once que venció al Arsenal en la final de la Liga de Campeones, lo que alimenta las dudas sobre su continuidad con Luis Enrique.
Posible salida de Barcola
El PSG no quiere deshacerse de Barcola, pero podría venderlo este verano. Con solo dos años de contrato, es la última oportunidad de obtener una buena suma si el extremo no renueva. El club no lo dejará marchar por poco, pero no bloqueará su salida si llega una oferta adecuada.
Arsenal ha mostrado interés, pero sus prioridades parecen estar en otro lado. Mientras el mercado se calienta, Liverpool parece el más decidido a poner a prueba la firmeza del PSG, especialmente si Barcola regresa de la concentración con la selección sin tener claro su papel en la plantilla.
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La trayectoria de Barcola en el PSG, plagada de trofeos
Barcola fichó por el París Saint-Germain en verano de 2023 por 45 millones de euros. Desde entonces ha jugado 152 partidos, marcado 39 goles y dado 37 asistencias. Con el PSG ha ganado 12 títulos, incluidos dos Champions y tres Ligue 1.
En la fase de grupos del Mundial, marcó un gol a Senegal y dio una asistencia ante Noruega con Francia.