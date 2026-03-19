El Liverpool se enfrenta a una dura batalla para retener a una figura clave de su cuerpo técnico, ya que la Liga Profesional de Arabia Saudí tiene en el punto de mira al director deportivo

Hughes se ha pronunciado sobre la decisión del Liverpool de realizar una importante inversión en la plantilla el verano pasado. En su intervención en la cumbre IMG x RedBird, junto al director ejecutivo Billy Hogan, afirmó: «En la medida de lo posible, hay que desligarse de cuál va a ser el precio del traspaso. Lo primero y más importante es identificar al jugador adecuado para el sistema adecuado y para el entrenador adecuado, y creo que esto no es algo necesariamente nuevo para el club de fútbol y sus propietarios. Pagamos lo que consideramos el valor de mercado justo por un jugador, basándonos en su edad y en la necesidad de que ese jugador encaje en la plantilla».

Tanto Isak como Wirtz han tenido dificultades para estar a la altura de sus elevados precios, pero Hughes miró hacia el futuro en lo que respecta a los costosos fichajes del equipo: «Esa sería nuestra mayor esperanza y, al comprar a un jugador joven, te das la posibilidad de que eso sea así. También queremos intentar ganar ahora, y eso es importante, así que no los describo como proyectos en desarrollo ni nada por el estilo. Son jugadores que ya han logrado mucho en sus carreras individuales. Hablamos de Florian y Alex, pero Milos, Jeremie y Hugo son jugadores que ya han alcanzado un cierto nivel en el fútbol».