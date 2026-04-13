Tras perder la ida en París, Slot admitió que su equipo tuvo suerte de quedar solo dos goles abajo en el global. Pese a la diferencia de calidad vista en ese partido, confía en que, con talento y mentalidad, podrán remontar en Anfield ante el equipo de Luis Enrique.

Slot declaró: «Primero recordaré a los jugadores el marcador: 2-0. Esa noche se sintió distinto, pero el resultado fue 2-0 y esta temporada ya hemos demostrado, en partidos importantes, que podemos rendir al máximo. Es cierto que a veces hemos mostrado otra cara, pero en los 49 partidos que hemos jugado en casa en el último año y medio, marcamos dos o más goles en 36.