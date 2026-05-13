El Liverpool se arrepentirá de mantener a Arne Slot y de dejar que el Chelsea fichara a Xabi Alonso

Esta temporada el Liverpool ha perdido intensidad en varios partidos, lo que a veces desconecta al equipo. La prensa, antes afable con Slot, ahora se lo reprocha, irritándolo. El técnico se enfureció cuando se sugirió que ordenó replegarse tras el 1-0 ante el Chelsea.
«Sí, lo dije tras el 1-0 y otra ocasión clara para el 2-0», respondió con sarcasmo. «¿No me visteis gritando “Atrás, defended el área”? ¡Claro que no queremos replegarnos!
Queríamos seguir adelante, pero ellos se sentían cada vez más cómodos con el balón. Sin extremos, dominaron el centro del campo y nos superaron, aunque sin crear muchas ocasiones.
«En la primera parte fue difícil corregirlo, pero en el descanso hicimos ajustes.
No fue perfecto, pues aún nos superaron a veces, pero menos que en la primera parte. Ese ajuste nos permitió dominar en la segunda mitad, aunque sin marcar; estuvimos cerca en dos ocasiones.
No es justo que se piense que les digo a mis jugadores que se echen atrás y no presionen.
O no has visto jugar a mis equipos la temporada pasada, gran parte de esta ni siquiera desde que soy entrenador. Parecía que nos replegamos, pero nunca es la intención».
La pregunta obvia es: si no es la intención, ¿por qué sigue ocurriendo?